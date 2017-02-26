السفارة التونسية بالسويد تؤكد عدم صحة خبر ترحيل 54 مهاجراً تونسياً

Dimanche 26 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-26 11:18:12

- تداولت وسائل الاعلام التونسية خبر مفاده أن السويد تزعم ترحيل 54 مهاجراً تونسياً غير شرعي.وفي لقاء أجراه راديو السويد بالعربي مع السفيرة التونسية في السويد، فاطمة عمراني الشرقي، صرحت السفيرة بأن بعد مرور شهرين في العام 2017، لم تُجرى حتى الآن أي عملية ترحيل لمواطنين تونسيين وبأن معدل عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم الى تونس سنوياً خلال السنوات الأربع الأخيرة، يصل الى حوالي 18 .هذا وأكدت سفيرة تونس في السويد، بأن السفارة لا تستطيع التدخُل في قرار محكمة الهجرة في حال حكمت بترحيل أحدهم، لكنها تقوم بإجراء حوار مع السلطات السويدية حول بعض الحالات الإنسانية.