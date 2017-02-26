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Politique

الحبيب خذر: لا يحق ليوسف الشّاهد تعيين وزراء دون المرور على مجلس النوّاب

Dimanche 26 Février 2017
بــاب نــات - افاد مساعد رئيس مجلس نوّاب الشّعب المُكلّف بالعلاقات مع السّلطة القضائيّة والهيئات الدّستوريّة و النّائب عن كتلة حركة النّهضة بالمجلس الحبيب خذر إنّه ليس من صلاحيات رئيس الحكومة يوسف الشّاهد تعيين وزراء دون المرور بنيل الثّقة في جلسة عامّة.
وقال خذر لصحيفة الشارع المغاربي اليوم السبت 25 فيفري" كان على رئيس الحكومة يوسف الشّاهد أن يرسل إلى رئيس الجمهوريّة ملفّا يضّم قائمة الأسماء الّتي يقترحها لتولّي مهام وزاريّة ملفّ يفترض أن يُرسل إلى مجلس نوّاب الشّعب لتحديد تاريخ لانعقاد جلسة عامّة للتّصويت علىا للأسماء المقترحة. وفي حالة نيل الأسماء ثقة المجلس، يؤدّون اليمين الدّستوريّة أمام رئيس الجمهوريّة، ثمّ تصدر أسماؤهم كوزراء في الرّائد الرّسمي".

وأوضح خضر ان الأسماء الّتي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم السّبت، في إطار تحوير وزاري، يُعتبرون إلى حدّ الآن مرشّحين لتولّي مهام وزاريّة وليسوا وزراء لانّهم لم ينالوا بعد ثقة مجلس نوّاب الشّعب، ولا تستطيع هذه الأسماء تولّي الحقائب الوزاريّة قبل نيل ثقة مجلس نواب الشّعب”.
وقال خذر أنّ وزير الشّؤون الاجتماعيّة الأسبق محمود بن رمضان لم يباشر مهامه على رأس وزارة النّقل، بموجب التّحوير الوزاري الّذي كان قد أجراه رئيس الحكومة السّابق الحبيب الصّيد،إلا بعد نيل ثقة المجلس رغم أنّه كان عضوا في الحكومة.
وتسائل خذر "كيف يتمّ تعيين وزراء كانوا خارج الحكومة دون المرور بمجلس نوّاب الشّعب؟”
وقال خذر بداية الاسبوع المقبل ستشهد مرور الأسماء المرشّحة لتوّلي حقائب وزاريّة بالتّصويت في جلسة عامّة مشيرا بأنّ هذا غير معلن رسميّا إلى حدّ الآن على صعيد مجلس نوّاب الشّعب.




Publié le:2017-02-26 00:04:43

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