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Politique

الوطني الحر يصف اقالة البريكي بالمهينة وآفاق تونس لا يتّخذ موقفا من التحوير الوزاري

Samedi 25 Février 2017
بــاب نــات - أفادت الناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي بان إقالة وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي تمت بطريقة مهينة محذرة من سيطرة التشنج السياسي.
وأوضحت الشواشي في تصريح لموقع صحيفة " الشارع المغاربي" أن يوسف الشاهد أضاع أخر فرصة لإنقاذ وثيقة قرطاج بما كان سيمكن الأطراف السياسية من العودة الى طاولة الحوار.
وقالت الشواشي أن التحوير الوزاري تم بطريقة ارتجالية ودون تشريك الاطراف الممضية علي وثيقة قرطاج مرجحة أن تكون تداعيات التحوير مقلقة مذكرة بانه سبق لرئيس الجمهورية ان قال إن الحكومة لن تشهد تحويرا خاصة انها لم تستكمل سنة على تشكيلها .
وتسائلت الشواشي " ما الذي حصل لاعلان هذا التحوير الفجئي ؟ وكيف تتم اقالة وزير عبّر عن رغبته في الاستقالة .

ونددت الناطق باسم الوطني الحر بقرار تعويض عبيد البريكي بمنتسب لمنظمة الأعراف التي لها عدة ملفات مع الاتحاد العام التونسي للشغل مستغربة من خفايا الرسالة التي ارد الشاهد إيصالها.

ياسين ابراهيم: حزبي لن يتّخذ موقفا من التحوير الوزاري

من ناحية أخرى صرّح رئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم لاذاعة موزاييك أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلمه بقرار إقالة وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد بالبريكي وبالتطورات الأخيرة المتعلقة بعدم حضوره في اجتماع مجلس الوزراء الأخير وبتصريحاته الإعلامية بخصوص نيته تقديم استقالته.

وأكّد في نفس السياق أن حزبه لن يتخذ موقفا من التحوير الوزاري، معربا عن أمله في أن لا يؤثر قرار إقالة عبيد البريكي سلبا في العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل خصوصا في ظل الاتفاق القائم بينهما حول بعض الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية حسب قوله.

Publié le:2017-02-25 23:57:41

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1 de 1 commentaires pour l'article 138963

Tresor  (Tunisia)  |Dimanche 26 Février 2017 à 00h 51m |           
تصريح مسيء جدَا لاستقرار البلاد يرتقي إلى درجة الخيانة . أطلب من كل المنتسبين إلى ما يسمَى بالوطني الحر إلى مراجعة أنفسهم وعدم الإنجرار وراء المغامرين. تونس أكبر وأغلى من كل شيء واللذين يصطادون في الماء العكر أقول لهم وأنَ الشعب ليس بغافل عمًا يحيكون



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