بيان حركة الشعب حول التحوير الوزاري الأخير

Samedi 25 Février 2017



بيان صحفي





Publié le:2017-02-25 22:10:10

- في الظرف الذي كان فيه الرأي العام الوطني في انتظار إجراءات جدية و عميقة من طرف رئاسة الحكومة لمعالجة حالة الإحتقان الإجتماعي المتصاعدة في كل جهات البلاد لإيجاد مخرج لائق للأزمة المستفحلة بين الإتحاد العام التونسي للشغل ووزير التربية و توضيحات مقنعة حول ملابسات زيارة رئيس الحكومة إلى ألمانيا و ما أسفرت عنه خاصة في الجانب الأمني و بشكل ينم عن سوء تقدير و عدم فهم لعمق التحولات السياسية التي أحدثتها الثورة في تونس، أقدم السيد رئيس الحكومة على إجراء تحوير جزئي على فريقه الوزاري دون احترام الأسس التي قامت عليها حكومته، و خاصة وثيقة قرطاج التي حولتها رئاستا الحكومة و الجمهورية إلى مجرد إعلان نوايا غير مجدية. و عليه فإن حركة الشعب:-تعبر عن إستغرابها من الآلية التي إعتمدها السيد رئيس الحكومة في إجراء تعديل وزاري، وتنبه إلى أن ما كان ينتظره الرأي العام الوطني هو مراجعة أشمل و أكثر عمقا لتركيبة الحكومة على خلفية ما يواجهها من فشل و تقصير في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة و النقل و المالية.-تدعو رئاسة الحكومة إلى مكاشفة الرأي العام الوطني على الأسباب الحقيقية التي دفعت وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة إلى إعلان عزمه على الاستقالة، بدل العودة إلى ممارسات وأساليب أسقطها شعبنا مع سقوط نظام الفساد و الإستبداد.-تنبه إلى ما قد ينجر عنه هذا الإجراء من تداعيات تهدد السلم الاجتماعي و خاصة وأن رئاسة الحكومة استهدفت من خلاله أحد اعمدة التوافق التي تشكلت على أساسه.