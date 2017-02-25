Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Kamel-El-Awsaf  
Partis

بيان حركة الشعب حول التحوير الوزاري الأخير

Samedi 25 Février 2017
بيان صحفي - في الظرف الذي كان فيه الرأي العام الوطني في انتظار إجراءات جدية و عميقة من طرف رئاسة الحكومة لمعالجة حالة الإحتقان الإجتماعي المتصاعدة في كل جهات البلاد لإيجاد مخرج لائق للأزمة المستفحلة بين الإتحاد العام التونسي للشغل ووزير التربية و توضيحات مقنعة حول ملابسات زيارة رئيس الحكومة إلى ألمانيا و ما أسفرت عنه خاصة في الجانب الأمني و بشكل ينم عن سوء تقدير و عدم فهم لعمق التحولات السياسية التي أحدثتها الثورة في تونس، أقدم السيد رئيس الحكومة على إجراء تحوير جزئي على فريقه الوزاري دون احترام الأسس التي قامت عليها حكومته، و خاصة وثيقة قرطاج التي حولتها رئاستا الحكومة و الجمهورية إلى مجرد إعلان نوايا غير مجدية. و عليه فإن حركة الشعب:

-تعبر عن إستغرابها من الآلية التي إعتمدها السيد رئيس الحكومة في إجراء تعديل وزاري، وتنبه إلى أن ما كان ينتظره الرأي العام الوطني هو مراجعة أشمل و أكثر عمقا لتركيبة الحكومة على خلفية ما يواجهها من فشل و تقصير في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة و النقل و المالية.

-تدعو رئاسة الحكومة إلى مكاشفة الرأي العام الوطني على الأسباب الحقيقية التي دفعت وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة إلى إعلان عزمه على الاستقالة، بدل العودة إلى ممارسات وأساليب أسقطها شعبنا مع سقوط نظام الفساد و الإستبداد.

-تنبه إلى ما قد ينجر عنه هذا الإجراء من تداعيات تهدد السلم الاجتماعي و خاصة وأن رئاسة الحكومة استهدفت من خلاله أحد اعمدة التوافق التي تشكلت على أساسه.




Publié le:2017-02-25 22:10:10

cadre-f4eaaca7a6c7c092e2d9cfe8034cf31e-2017-02-25 22:10:10
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138961



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13554,4

  • (23/02)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,41508 DT        1$ =2,30154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/02)   273,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138961 13842|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires