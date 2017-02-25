بيان حركة الشعب حول التحوير الوزاري الأخير

-تعبر عن إستغرابها من الآلية التي إعتمدها السيد رئيس الحكومة في إجراء تعديل وزاري، وتنبه إلى أن ما كان ينتظره الرأي العام الوطني هو مراجعة أشمل و أكثر عمقا لتركيبة الحكومة على خلفية ما يواجهها من فشل و تقصير في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة و النقل و المالية.
-تدعو رئاسة الحكومة إلى مكاشفة الرأي العام الوطني على الأسباب الحقيقية التي دفعت وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة إلى إعلان عزمه على الاستقالة، بدل العودة إلى ممارسات وأساليب أسقطها شعبنا مع سقوط نظام الفساد و الإستبداد.
-تنبه إلى ما قد ينجر عنه هذا الإجراء من تداعيات تهدد السلم الاجتماعي و خاصة وأن رئاسة الحكومة استهدفت من خلاله أحد اعمدة التوافق التي تشكلت على أساسه.
Publié le:2017-02-25 22:10:10
Par:Fethi Mnasri (Tunisia )
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