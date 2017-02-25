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حزب المبادرة يدعو إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة كخطوة للخروج من الوضع الراهن وصعوباته

Samedi 25 Février 2017
بــاب نــات - دعا حزب المبادرة الوطنية الدستورية كل القوى السياسية الوطنية، إلى العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، كخطوة لتعبئة كل القوى والجهود للخروج بالبلاد من الواقع الراهن وصعوباته وتحدياته، على أساس مبدإ التضامن بين كافة التونسيين وبعيدا عن عقلية الإقصاء.

وجدد الحزب في بيان أصدره عقب اجتماع مجلسه الوطني اليوم السبت، الدعوة إلى دعم مسار لم شمل العائلة الدستورية، والعمل على خلق حركة دستورية ديمقراطية ووطنية تستفيد من تجربة الماضي، في إطار أفق مستقبلي متفاعل مع مشاغل الأجيال الجديدة وطموحاتها.
أما في ما يتعلق بالشأن الداخلي للمبادرة الدستورية، فقد أكد المجلس الوطني للحزب ضرورة التحرك استعدادا للمحطات المقبلة، مهيبا بالمكتب السياسي أن يضع تصورا حول التحالفات السياسية الممكنة ، في إطار الاستعداد للانتخابات البلدية، بما يخدم موقع القوى ذات المرجعية المشتركة في المشهد السياسي القادم.

كما حث الحزب القواعد الجهوية والمحلية على الاستعداد اللازم للمؤتمر التأسيسي للحزب المزمع عقده خلال الأشهر القادمة .
وثمن من جهة أخرى تجربة الحزب في إطار الشراكة في الحكم داعيا إلى مزيد تفعيلها بما يخدم مصلحة البلاد العليا وإلى مزيد التنسيق والتعاون من أجل الاستجابة للطموحات والتفاعل الإيجابي مع الطلبات العاجلة لبعض الجهات، ومؤكدا في سياق متصل تمسكه بما ورد في وثيقة قرطاج التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية.


وتطرق المجلس الوطني في جانب من أشغاله إلى موضوع القطاع التربوي، وعبر عن قلقه لما يعيشه من توتر من شأنه أن ينعكس سلبا على السير السليم للمؤسسات التربوية، داعيا إلى التروي وإلى اعتماد منهج الحوار بين المعنيين بهذا القطاع، وإلى تغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات الضيقة وإلى احترام الدولة ومؤسساتها وقوانينها.
كما ثمن من جهة أخرى، مبادرة رئيس الجمهورية من أجل الإسهام في البحث عن حل للمسألة الليبية وتخليص الشعب الليبي الشقيق من المحنة التي يمر بها حاليا، معبرا عن مساندته لها.
حلا


Publié le:2017-02-25 22:34:20

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