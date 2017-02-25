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Politique

السيرة الذاتية لعبد اللطيف حمام

Samedi 25 Février 2017
بــاب نــات - ولد عبد اللطيف حمام الذي عيّنه اليوم رئيس الحكومة كاتب دولة مكلف بالتجارة، خلفا لفيصل الحفيان، في 20 فيفرى 1960 بنابل.

متحصل على شهادة المرحلة العليا من المدرسة القومية للإدارة، عُيّن في مارس 2015 مديرا عاما للديوان الوطني التونسي للسياحة، بعد أن شغل خطة رئيس مدير عام لمركز النهوض بالصادرات منذ سنة 2009.

انطلقت حياته المهنية كملحق بديوان وزير الصناعة والتجارة في جوان 1987، فملحق بديوان وزير الاقتصاد والمالية في مارس 1990، قبل أن يتم تعيينه في أكتوبر 1991 رئيسا لديوان وزير البيئة والتهيئة الترابية.

وفي جوان 1992 شغل عبد اللطيف حمام خطة مدير التعاون مع بلدان أمريكا الشمالية ومكلف بمهمة لدى وزير التعاون الدولي والاستثمار الخارجي، وعين في أكتوبر 2000 مكلفا بمأمورية لدى الوزير الأوّل وشغل على التوالي مديرا عاما للتكوين وتطوير الكفاءات ومديرا عاما للاصلاحات والدراسات المستقبلية.
وهو متحصل على الصنف الرابع من وسام الجمهورية، متزوج وأب لثلاثة أبناء.



Publié le:2017-02-25 15:37:53

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