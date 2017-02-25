Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Fatet-Gambena  
Politique

السيرة الذاتية لخليل الغرياني

Samedi 25 Février 2017
بــاب نــات - أعلن اليوم السبت 25 فيفري 2017، رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تحوير وزاري تم بموجبه تعيين خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، خلفا لعبيد البريكي .


وخليل الغرياني (54 سنة ) هو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ونائب رئيسة منظمة الأعراف، التحق بهذه المنظمة سنة 1989 واشتغل طيلة 14 سنة بمصلحة الشؤون الاجتماعية.

وكانت للغرياني تجربة في المؤسسات الاقتصادية، حيث شغل خطة مدير عام أحد فروع شركة "دليس دانون" من 2003 إلى 2005، قبل أن يقرر سنة 2006 إطلاق مشروعه الخاص المتمثل في وحدة لإنتاج الشكلاطة والحلوى. كما شغل بعد الثورة خطة عضو في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة . ومن هواياته، الفروسية والتنس والغولف، حيث ترأس الجامعة التونسية للغولف.



Publié le:2017-02-25 15:33:53

cadre-94d823aad2a8e2ed8adb3f477ef4e6d6-2017-02-25 15:33:53
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 138949

Potentialside  (Tunisia)  |Samedi 25 Février 2017 à 15h 41m | Par           
No comment -:)



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13554,4

  • (23/02)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,41508 DT        1$ =2,30154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/02)   273,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138949 9123|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires