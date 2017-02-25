السيرة الذاتية لخليل الغرياني

Samedi 25 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-25 15:33:53

- أعلن اليوم السبت 25 فيفري 2017، رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن تحوير وزاري تم بموجبه تعيين خليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، خلفا لعبيد البريكي .وخليل الغرياني (54 سنة ) هو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ونائب رئيسة منظمة الأعراف، التحق بهذه المنظمة سنة 1989 واشتغل طيلة 14 سنة بمصلحة الشؤون الاجتماعية.وكانت للغرياني تجربة في المؤسسات الاقتصادية، حيث شغل خطة مدير عام أحد فروع شركة "دليس دانون" من 2003 إلى 2005، قبل أن يقرر سنة 2006 إطلاق مشروعه الخاص المتمثل في وحدة لإنتاج الشكلاطة والحلوى. كما شغل بعد الثورة خطة عضو في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة . ومن هواياته، الفروسية والتنس والغولف، حيث ترأس الجامعة التونسية للغولف.