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Politique

السيرة الذاتية لوزير الشؤون الدينية الجديد أحمد عظوم

Samedi 25 Février 2017
بــاب نــات - أحمد عظوم سبق أن تم تعيينه رئيسا للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في 24 مارس 2014
ولد السيد أحمد عظوم في 12 جويلية 1954 بالقيروان وهو متحصل على الإجازة في الحقوق سنة 1977.

وقد التحق بسلك القضاء في 1978 وعين قاضيا لناحية القيروان في 1984 قبل أن تتم تسميته رئيسا للمحكمة الابتدائية بنفس الجهة في 16 سبتمبر 1988 فرئيسا للمحكمة الابتدائية بالمهدية في 16 سبتمبر 1989
وعين أحمد عظوم في 16 سبتمبر 1995 رئيسا للمحكمة الابتدائية بالمنستير قبل أن يتم تعيينه رئيسا أول بمحكمة الاستئناف ببنزرت في 16 سبتمبر 2000 .
وكان عين في 28 جانفي 2011 كاتب دولة لدى وزير المالية مكلفا بأملاك الدولة ثم وزيرا لأملاك الدولة في 7 مارس 2011.
وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.



Publié le:2017-02-25 15:27:56

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