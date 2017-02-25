وزير التكوين المهني والتشغيل: تونس تدخل اليوم مرحلة جديدة تتمثل في إلزامية المبادرة الخاصة في صفوف الشباب

Samedi 25 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-25 15:09:41

- قال وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي ان "تونس تدخل اليوم مرحلة جديدة تتمثل في إلزامية المبادرة الخاصة في صفوف الشباب وبعث المشاريع الصغرى، مؤكدا تميز الشباب التونسي بامكانيات فنية هامة ومهارات عالية للمبادرة وبعث المشاريع القادرة على خلق الثروة والمساهمة في النسيج الصناعي والاقتصادي، وفق رأيه.وأوضح الحمامي خلال ندوة بعنوان "المبادرة الخاصة وبعث المشاريع لدى الشباب"، نظمها اليوم السبت بالعاصمة، مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية بالتعاون مع الجمعية التونسية للمبادرة والافراق، ان هدف وزارة التكوين المهني والتشغيل يتمثل في توفير مناخ يشجع الشباب على المبادرة الخاصة ودخول هذا المجال بكل ثقة، مذكرا برصد حوالي 250 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2017 للتشجيع على الاقبال على بعث المشاريع وتقديم التسهيلات سواء المالية او على مستوى المرافقة ودراسة المخطط.وقال ان الغاية من جميع البرامج التي تم وضعها على غرار عقد "الكرامة" وبرنامج "فرصتي" تكمن في محاربة البطالة ليس فقط بغاية الشغل ولكن للمساهمة في خلق التنمية الاندماجية والنشاط الاقتصادي، مؤكدا ان مصالح الوزارة على ذمة شباب تونس في كل الجهات للتشجيع المبادرة الخاصة.ومن جهته، أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية رفيق عبد السلام ان الامكانية المتاحة للتشغيل اليوم في تونس هي في القطاع الخاص وعبر تشجيع الشباب على روح المثابرة والعمل وبعث المشاريع، مبينا ان التشغيل في القطاع الخاص يتطلب جهدا مشتركا من طرف الدولة ورجال الاعمال الى جانب توفر روح المبادرة والمثابرة من طرف الشباب والبحث عن الابتكار والتجديد لايجاد موقعهم المناسب في سوق الشغل.وقال ان صعوبات التشغيل في تونس يمكن حلها بتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية والمالية، من خلال تشخيص الصعوبات والعقبات وتحديد الاليات والحلول المناسبة لها والسعي إلى توفير الإطار التشريعي والتسهيلات القانونية والبنية الاساسية.وبين ان من مهام المركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية مرافقة الشباب أصحاب أفكار المشاريع وتوفير الخبراء والكفاءات الاقتصادية لتوعيتهم واعطائهم الخبرة وتزويدهم بالمعرفة المطلوبة للاندماج في سوق الشغل والبحث عن الفرص المناسبة.وأوضح رئيس الجمعية التونسية للمبادرة والافراق عز الدين الشارني ان هذه الندوة تهدف إلى البحث في العقبات والصعوبات التي تواجه الشباب في مختلف مراحل بعث المشاريع سواء في ما يتعلق بالجانب التمويلي أو الاداري أو المرافقة، مذكرا بان أنشطة جمعيته ترتكز على ثلاث أفكار أساسية وهي التأطير عبر الخبراء ودفع المبادرة في مجال بعث المشاريع النسائية وتأطير الشباب خريجي الجامعات.اج/ذكرى