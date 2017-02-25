اتحاد الشغل ينبه إلى ان ''تعثر المفاوضات في القطاع الخاص خلق مناخا متوترا يهدد الاستقرار الاجتماعي''

وطالب المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل المجتمع أمس الجمعة، وفق ذات البيان، الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لوقف تدني القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا إياها إلى الاسراع بتنفيذ تعهداتها بمراجعة الاجر الادنى المضمون واصدار الاوامر والقرارات تنفيذا للاتفاقيات المبرمة وتفعيل الاجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017 والمتعلقة بتقاسم التضحيات على قاعدة مبدإ العدالة الجبائية.
ورأى الاتحاد ان "تردي المناخ الاجتماعي في المؤسسات التربوية بات يهدد السنة الدراسية الحالية"، مشددا على ضرورة وضع حد للاحتقان والتجاذب خدمة لمصلحة التلاميذ وحفاظا على المدرسة العمومية.
كما جدد رفضه لقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص داعيا الى عدم المساس بالقطاعات الاستراتيجية وأنشطتها.
اج/سر
Publié le:2017-02-25 12:33:27
Par:hamedmeg (Tunisia )
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