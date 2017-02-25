Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Ya 9amar  
Politique

الجهيناوي يترأس الوفد التونسي المشارك في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجينيف

Samedi 25 Février 2017
بــاب نــات - يترأس وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.
وسيلقي الوزير كلمة تونس في الجزء رفيع المستوى الذي سينعقد في جنيف، من 27 فيفري إلى 1 مارس 2017.
وتكتسي مشاركة تونس في هذه الدورة، وفق بلاغ للوزارة، "أهمية خاصة باعتبارها تتزامن مع بداية عضوية تونس بمجلس حقوق الإنسان للفترة 2017-2019، بعد انتخابها من قبل 189 دولة من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة".

كما تعد الدورة الرابعة والثلاثين، "مناسبة لإبراز التقدم المحرز في مجال تطوير المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، رغم ما يميز الظرف الحالي من تحديات أمنية واقتصادية، ولتأكيد حرص تونس على المساهمة الفاعلة في دعم الجهود والمبادرات الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، من خلال اضطلاعها بدور منسق المجموعة الإفريقية".

وستمثل هذه الدورة "فرصة للحث على دعم تونس، كديمقراطية ناشئة، والتأكيد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمعالجة مظاهر الفقر والتهميش والقضاء على ظاهرة الإرهاب التي تهدد الأمن والسلم في العالم وكسب رهان التنمية بإقامة مجتمع دولي أكثر توازنا وعدالة والتزام الجميع بتنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة"، وفق بلاغ الخارجية.



Publié le:2017-02-25 11:39:59

cadre-3d190378406e85fa734d2dc613952a00-2017-02-25 11:39:59
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138934



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13554,4

  • (23/02)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 2,41508 DT        1$ =2,30154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/02)   273,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138934 361|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires