بعد الإشتباكات في ضواحي طرابلس: تونس تدعو الليبيين إلى ''ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة''

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-24 22:54:01

- أهابت تونس، مساء الجمعة، "كل الليبيين، التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتغليب صوت العقل والحكمة، للحفاظ على وحدة بلادهم، وصون حرمة الدم الليبي".جاء ذلك في بيان صادر، مساء اليوم، عن وزارة الشؤون الخارجية، في أعقاب الاشتباكات التي تشهدها ضواحي العاصمة الليبية طرابلس منذ يوم الخميس، والتي أدّت إلى سقوط عدد من الضحايا.وأكدت الخارجية في هذا البيان أنه "انطلاقا من روح إعلان تونس الثلاثي لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، الموقّع في تونس يوم 20 فيفري 2017، فإنّ تونس تأمل من جميع الاشقاء الليبيين الالتزام بالحوار كسبيل لفض الخلافات في ما بينهم، وتجنيب بلادهم المزيد من التصعيد، وبذل كل الجهود لعودة الأمن والاستقرار إلى مدينة طرابلس وإلى كافة ربوع ليبيا".لب