Projet du ''premier logement'': les soupçons de favoritisme obligent le gouvernement à revoir sa copie

Vendredi 24 Février 2017







Publi le:2017-02-24 22:06:21

Le conseil des ministres a dcid vendredi, de publier un nouveau dcret gouvernemental portant sur le premier logement de manire permettre aux bnficiaires du programme d'acqurir un logement selon leurs moyens sans se limiter aux promoteurs immobiliers comme stipulait dans le premier dcret gouvernemental relatif ce sujet.Ce deuxime dcret intervient aprs les pressions exerces par les dputs de l'opposition l'ARP et plusieurs Tunisiens travers les rseaux sociaux, lesquels ont voqu des soupons de favoritisme.Ainsi, aprs lannonce, jeudi, du retrait de la liste prliminaire des promoteurs immobiliers engags dans le projet du Premier logement, par le ministre de lEquipement, Mohamed Salah Arfaoui, le gouvernement a rexamin, vendredi, le dcret n161 pour lanne 2017 (datant du 31 janvier 2017), relatif ce programme, qui a suscit une grande polmique en Tunisie.Le chef du gouvernement Youssef Chahed avait donn le coup denvoi au projet " premier logement", le 2 Fvrier Dar Dhiafa Carthage.15 accords avaient t signs par les ministres de lquipement et des finances, le gouverneur de la (BCT et les banques participant au programme, concernant la gestion du compte consacr au financement " du premier logement ".Le financement de ce projet sera sous forme de lignes de crdits accords des banques, sous la supervision de la Banque Centrale.LEtat a mobilis une enveloppe de 200 millions de dinars dans le cadre de la loi des finances 2017, "en vue de permettre une tranche importante de tunisiens dacqurir un logement".Fehri Chaabane, prsident de la fdration des promoteurs immobiliers avait dclar quenviron 1100 logements sont actuellement disponibles et entre 3800 et 4000 autres seront prts en 2018 prcisant que le programme cible environ 6 mille bnficiaires de 14 gouvernorats.Arfaoui qui a t convoqu lAssemble des Reprsentants du Peuple (ARP) et auditionn, le 16 fvrier 2017, par la commission des Finances, de la Planification et du Dveloppement, avait dclar TAP que "cette dcision permettra aux bnficiaires de choisir, librement, le promoteur immobilier pour l'acquisition de leurs logements".Non seulement, les dputs de lopposition ont accus le gouvernement de chercher faire bnficier certains promoteurs.Ils ont mme annonc l'introduction d'un recours auprs du Tribunal administratif pour l'annulation du dcret, de nombreux Tunisiens ont ragi sur les rseaux sociaux et mis en doute ce projet qui continue de susciter un toll.Les internautes ont fait le calcul des logements offerts et constat que ce projet, qui aurait pu reprsenter une lueur despoir pour beaucoup de couples rvant dtre propritaires de logements, bnficie des promoteurs immobiliers (50 promoteurs) plus quaux citoyens, en particulier deux promoteurs influents : Mohamed Chabchoub, propritaire de Tawasol Groupe qui dtient les socits immobilires Jnaynet Monfleury", "Jnaynet El Manar" et "Jupiter Immobilire" et le magnat des BTP, Khaled Kobbi, qui possde la socit "El Wifek" , ce dernier avait t condamn, en juillet 2011, une peine de deux annes de prison ferme et six millions de dinars damende, dans une affaire de malversation foncire lie au Pont de Rads.Sur un total de 5569 logements pour 50 promoteurs, ces deux promoteurs proposent eux seuls, dans le cadre de ce projet, 2266 logements, dont 1166 habitations pour "Jnaynet Montfleury" et 1100 logements, pour "El Wifek". soit presque la moiti des habitations mise la vente. Pourtant, le nombre de promoteurs agres en Tunisie se monte 2943, selon le site du ministre de l'quipement.Le projet du premier logement a t adopt dans le cadre de la loi de Finances 2017 (article 61 de la loi de finances 2017).Larticle 61 fixe les critres ncessaires pour faire bnficier les familles de la classe moyenne, dont le revenu varie entre 4,5 et 10 fois le SMIG, de prts conditions favorables (taux dintrt de 2% et priode de remboursement de 7 ans) titre dautofinancement du premier logement (20% de la valeur du logement).Les dputs de lopposition ont trouv suspecte la rapidit avec laquelle le gouvernement, qui met souvent beaucoup de temps promulguer des dcrets dapplication, a publi le dcret de loi concernant le " Premier logement ", (en un mois).Le dput Mongi Rahoui avait fait part de soupons de corruption dans les formalits et les choix des promoteurs immobiliers. Il avait soulign que le secteur de limmobilier est dores et dj en proie la corruption.Arfaoui a pour sa part, rappel que le projet "premier Logement " constitue un rempart pour les familles tunisiennes contre la hausse des prix de limmobilier." Un moyen de leur permettre dacqurir leur logement plus facilement ", avait-t-il soulign.La commission parlementaires des finances, prside par Rahoui, avait menac de saisir la justice pour suspendre lapplication du dcret rgissant les conditions daccs au premier logement, et ce pour non conformit la loi de finances 2017.Le dcret gouvernemental est en contradiction avec larticle 61 de la loi de finances, estime Rahoui.