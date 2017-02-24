مدنين: بعد هلاك ستة أشخاص بسبب كحول الإشعال حجز كمية هامة من هذه المادة

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-24 20:34:27

- بعد شكوك حول وفاة ستة أشخاص في ولاية مدنين 5 منهم بجرجيس والسادي في جربة بسبب الاشتباه في وفاتهم جراء تناولهم كحول معدة للإشعال بعد مزجها بالمشروبات الغازية قامت فرق المراقبة الاقتصادية بمدنين التابعة للادارة الجهوية للتجارة بحملة استهدفت وحدة لتعليب هذه المادة في جربة مكنتهم من حجز كمية هامة لا تحمل تاريخ الصنع ولا مدة الصلوحية.وتتمثل هذه الكمية في 1992 قارورة سعة 18 صل ومائة و59 سعة 90 صل تم حجزها وإخضاع عينات منها للتحليل للتثبت من نوعيتها ومدى صلوحيتها وفق مصدر من الادارة الجهوية للتجارة بمدنين.وانطلقت الوحدات الامنية في حملات حول هذه الكحول في جرجيس ومدنين مكنت من حجز 15 لترا فيجرجيس ونحو 14 لترا في مدنين غير صالحة للاستعمال.وحسب المدير الجهوي للصحة بولاية مدنين محمد فيصل شلوف فان 5 حالات وفاة تم تسجيلها في معتمدية جرجيس بطريقة مسترابة يرجح انها كانت بسبب تناولهم مادة لم تحدد بعد في انتظار نتيجة التقرير الشرعي.وللتذكير فان ولاية مدنين سجلت هذا الاسبوع هلاك 5 أشخاص أخرهم حالة اليوم في جرجيس وأربع حالات في نفس المنطقة ثلاثة منهم كانوا مع بعضهم وتمّ نقلهم الى المستشفى بعد ان فارقوا الحياة ورابعهم نقل حيّا إلا أن حالته حرجة ليتوفى بعد يومين.من جهة أخرى أصدرت النيابة العمومية في مدنين بطاقة إيداع بالسجن في حق شخصين من أجل بيع مواد كحولية لا تحمل مواصفات السلامة وفق ما ذكلره اليوم في تصريح إعلامي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في مدنين.بر/جود