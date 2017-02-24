''توماس كوك'' و''توي'' تستعيدان نشاطهما نحو تونس

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-24 19:30:15

- تستأنف الشركتان العالميتان للرحلات الجوية "توماس كوك" والاتحاد الدولي للسياحة "توي" نشاطهما نحو تونس بداية من 08 افريل المقبل بالنسبة لتوماس كوك وصائفة 2017 للشركة الثانية. وقد نشرت الشركتان على موقعهما بالانترنات برمجة الرحلات في اتجاه تونس.وياتي قرار استعادة نشاط الشركتين على اثر رفع وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية حظر السفر الى البلاد التونسية اذ نشرت على موقعها الرسمي بلاغا تعلن فيه عن امكانية السفر الى تونس والاقتصار على الشريط الساحلي المهدية/المنستير/سوسة/الحمامات/نابل/تونس/بنزرت مع ضرورة الانتباه الى كل تدابير الحماية.كما اعلن عدد من الشركات السياحية العالمية ومنظمي الرحلات السياحية البحرية عن نيتهم استئناف انشطتهم نحو تونس على غرار شركة "ام اس سي" للرحلات البحرية التي اعلن رئيسها التنفيذي، بيار فرنسيسكو فاقو، امس الخميس 23 فيفري 2017 بتونس، "أن المجموعة ستستعيد رحلاتها السياحية نحو تونس قريبا".ويذكر ان هذه الشركات كانت قد علقت انشطتها نحو الوجهة التونسية على اثر الهجمات الارهابية التي استهدفت محيط متحف باردو يوم 18 مارس 2015 وأحد النزل بسوسة يوم 26 جوان 2015 ديجة.