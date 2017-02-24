الدورة 16 لصالون''سيال 2017'' تنطلق يوم غرة مارس 2017

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-24 20:05:40

- تنطلق الدورة 16 للصالون الدولي للصناعات الكهربائية والالكترونية "سيال 2017" يوم 01 مارس 2017 بمركز المعارض بالشرقية بمشاركة 90 عارضا تونسيا واجنبيا ينشطون في مجالات انتاج الكهرباء والطاقة والكوابل والطاقات المتجددة.وأفادت المسؤولة بادارة الاتصال والنشر بوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بثينة زغيدي، خلال ندوة صحفية انتظمت الجمعة بتونس، في اطار الاستعدادات لانطلاق الدورة، أن هذا الصالون يعد فرصة هامة لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية الذي يزخر بامكانات هامة في مجال التصدير والتشغيل اذ يضم اكثر من 1000 مؤسسة منها 606 ذات مساهمات اجنبية، تشغل اكثر من 230 الف موطن شغل.وأضافت، خلال هذه الندوة التي نظمتها الشركة العامة لتنظيم المعارض بالتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة "كوناكت" ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن الوكالة التي تراهن على هذا القطاع الى جانب قطاعي الصناعات الغذائية وصناعة السيارات للنهوض بالصادرات، ستشارك في المعارض المختصة التي تنتظم في تونس او في الخارج بهدف التعريف بمزايا هذا القطاع.ومن جهته أفاد ممثل عن كوناكت، عدنان بوعصيدة، أن الدورة 16 للصالون، التي تتواصل الى غاية 4 مارس 2017، ستتميز بحضور بعثة افريقية تضم ثلة من اصحاب القرار والفاعلين الاقتصاديين في قطاع الطاقة.وقال أن تونس تعتزم وضع خبراتها على ذمة الشركاء الافارقة في مجال الكهربة والطاقة قصد امضاء اتفاقيات تعاون وشراكة مؤكدا ان القارة الافريقية تمثل سوقا هاما بالنسبة لتونس باعتبار انها لا تزال متأخرة في هذا المجال (42 بالمائة فقط من الافارقة مرتبطون بشبكة الكهرباء).وأضاف ان حاجة القارة الافريقية من الربط بالكهرباء تقدر، حسب معطيات الوكالة الدولية للطاقة، ب80 مليار دولار سنويا.ويشار الى ان قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية في تونس سجل خلال السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا اذ يقدر معدل نموه السنوي ب13 بالمائة وقيمة اضافية تناهز 3500 مليون دينار (75 بالمائة من صادرات القطاع موجهة اساسا الى الاتحاد الاوروربي).وتحتل الصناعات الكهربائية والالكترونية المرتبة الاولى في الاستثمارات الخارجية المباشرة في قطاع الصناعات المعملية ب1378 مليون دينار (2015) فيما تحل الصناعات الميكانيكية والمعدنية في المرتبة الرابعة ب1028 مليون دينار (سنة 2015).ديجة يمثل الصالون فرصة لقطاع الصناعات الميكانيكية تنظم الشركة التونسية للتنمية و تنظيم المعارض و المؤتمرات "HORIZONS EXPO" (مجمع سوجيفوار الدولي) الدورة الثالثة عشرة للصالون الدولي للصناعات الكهربائية والالكترونية