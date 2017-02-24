الهاشمي الحامدي يتقدم بشكاية ل ''الهايكا'' ضد قناة ''نسمة''

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-24 19:07:12

- أعلن رئيس حزب تيار المحبة محمد الهاشمي الحامدي، أنه تقدم بشكاية رسمية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" ضد قناة "نسمة" الخاصة، للمطالبة بالتدخل العاجل لمنع القناة "من السيطرة على البرامج الحوارية السياسية"، عبر البث المشترك مع ست اذاعات جهوية في آن واحد.وإعتبر الحامدي، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بمقر حزبه بالعاصمة، أن هذه القناة "لعبت دورا حاسما في فوز حزب حركة نداء تونس والباجي قائد السبسي في الإنتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014 "، مشيرا إلى أن الوضع إذا بقي على حاله، فمن الواضح التكهن مسبقا بنتيجة الانتخابات القادمة، باعتبار "أن الجهات التي تتحكم في الاعلام هي نفسها التي تتحكم في نتائج الانتخابات"، حسب قوله كما صرح من جهة أخرى، بأن نائبي الحزب بمجلس نواب الشعب (ريم الثائري ومحمد الحامدي)، سيتقدمان بمقترح مشروع قانون جديد، ينص على إخضاع التلفزة الوطنية لإشراف "مجلس أمناء مستقل"، حسب توصيفه، يتم إختيار أعضائه من قبل البرلمان.وأوضح أن مهمة هذا المجلس، تتمثل في ضمان حسن التصرف في الموارد المالية للمؤسسة كمرفق عمومي، وضمان حيادها في نشراتها الاخبارية وحواراتها السياسية، وإلزامها باحترام الإرادة الشعبية، وتشريك ممثلين عن جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان في برامجها الحوارية، وعدم الاقتصار على تشريك البعض فقط، وتغييب الآخرين "دون حسيب أو رقيب"، حسب تعبيره.وأكد الحامدي، أن حزبه "يتعرض لمظلمة"، باعتباره مغيبا عن القنوات التلفزية التونسية منذ خمس سنوات، وهو ما يقتضي منها إحترام التمثيل النسبي للحزب في مجلس نواب الشعب، معتبرا أن هذا الامر لا يتعلق بنزاهة الإعلام العمومي فحسب، بل بنزاهة الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية المقبلة في تونس ومصداقيتها وجدوى المشاركة فيها، وفق تقديره.م ع