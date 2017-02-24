On Air: Saber - El Ghorba
BABNET
Babnet
Politique
Économie
Régions
Partis & Société
Culture
Sport
Tribune
Monde
MÉdias
Journaux
Politique
عبيد البريكي : قررت الاستقالة من منصبي
Vendredi 24 Février 2017
بــاب نــات
- أعرب وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، عشية اليوم الجمعة، عن نيته في الإستقالة من منصبه.
وأكد الوزير في تصريح لشمس آف آم انه لم يقدم بعد إستقالته لرئيس الحكومة، رافضا الإفصاح عن أسباب اعتزامه الإستقالة.
Publié le:2017-02-24 18:56:41
cadre-5a6268111578c1ff2488b4be0ccdb5d7-2017-02-24 18:56:41
Tweeter
2
de
2
commentaires pour l'article 138910
Abdallah Arbi
(Tunisia)
|
Vendredi 24 Février 2017 à 20h 20m |
Est-ce le début de la crise? Il semble que l'équilibre précaire ne peut pas résister beaucoup face aux secousses violentes ..
Alerter
Machmoumelfol
()
|
Vendredi 24 Février 2017 à 19h 46m | Par
قرار مؤسف....ومن حقنا كمواطنين ان نعرف الاسباب
Alerter
En continu
20:05
الدورة 16 لصالون''سيال 2017'' تنطلق يوم غرة
19:36
مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة
19:30
''توماس كوك'' و''توي'' تستعيدان نشاطهما نحو ت
19:20
تحقيق الأهداف الاقتصادية للمخطط التنموي يتطلب
19:09
عمل تخريبي بتقاطع الطريق مع السكة الحديدية
19:07
الهاشمي الحامدي يتقدم بشكاية ل ''الهايكا''
18:56
عبيد البريكي : قررت الاستقالة من منصبي
18:02
دورتان تكوينيتان في توزر وقفصة حول مقاومة ا
17:59
على خلفية مطالبتهم بتخفيضات في أسعار التذاكر
17:44
ضرورة ايجاد حلول عاجلة لمشاكل القطاع الفلاحي
17:42
الطبوبي يدعو المقرر الخاص للأمم المتحدة الم
17:38
السفير الفرنسي يتفاعل مع مواطنين عبروا عن فرح
17:33
لجنة الحقوق والحريات تدعو ''أمنستي'' حول تقري
17:27
وزارة التربية: 3175 مقعدا متوفرا السنة القادم
17:24
بلجيكيا تقرر رفع حظر السفر إلى تونس جزئيا
17:21
الإتفاق على إحداث هيكل عمومي يتولى توزيع الإش
16:38
نسبة البطالة في تونس تبلغ 6ر15 بالمائة مع مو
16:05
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تطالب
15:41
تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات في
15:40
بن غربية : نشتغل على إنجاز منظومة معلوماتية م
15:26
سليم بسباس: من المرجح ان تصدر الحكومة الجمعة
15:25
المصادقة على جملة من المشاريع التنموية في و
15:17
تونس: معرض توثيقي لتاريخ المحاماة التونسية و
15:05
اهالي منطقة ''هيشر'' بسوسة يدخلون في اعتصام
15:04
المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السا
14:37
رئيس الجمهورية يتحادث مع امين عام حركة مشروع
14:29
الفرقاطة الايطالية بيرغاميني ترسو بالميناء ال
14:27
مجلس وزاري حول إعادة هيكلة البنوك العمومية
14:03
رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية, و رئيس المجل
13:55
الحداثة المزطولة في تونس
13:17
توننداكس يسجل اداء سلبي بداية معاملات الجمعة
13:11
الوحدات الأمنية بالمهدية تطيح بمروج لأقراص
13:01
تعيين نجيب عياد مديرا للدورتين 28 و29 لأيام
12:46
رئاسة الجمهورية توفر حماية أمنية لحوالي 10 ش
12:43
النهضة تدين طرد عضو مجلس شورى النهضة مفيدة ال
12:18
الّذي تخلّفه الجدود تفنيه القرود
12:13
إصابة مواطن اثر انهيار حائط بمكان انتصاب ال
11:02
خبير اقتصادي : تونس دخلت رسميا المنحى اليونان
10:55
إصابة قاتلة كيم جونغ نام بغاز الأعصاب السام
10:48
امين الشرميطي يرتقي الى صدارة هدافي البطولة
10:04
وأخيرا ... سفيرة بريطانيا بتونس... تظفر ب
09:52
Front page des journaux de Tunisie
09:50
لتقليص ضغط العمل على النواب: ليلى الشتاوي تقت
09:46
أبرز اهتمامات الصحف التونسية
09:36
دبــلـــــــــومـاسية الــفــــــــــــــوضــ
09:05
السلطات الموازية في ليبيا تفرض قيودا على سف
08:49
عندما يجرف سيل التوافق كل مايعترضه فيفسد الذ
08:21
سيف الدين مخلوف لمرزوق: أنت تخطط لانقلاب ونح
07:30
تنظيم تمرين عسكري متعدد الأطراف يتضمن عمليات
07:13
شركة ''أم أس سي'' ستستعيد رحلاتها البحرية نح
06:51
Météo: Prévisions pour vendredi 24 Février 20
Hier 23:49
صابر الوسلاتي: حسب بن تيشة بورقيبة نحى لجدود
Hier 23:45
إحصاء حوالي 700 لاجئ في تونس غالبيتهم من سوري
Hier 22:13
Land’or, Partenaire Régional du FC Barcelone
Hier 21:05
مكتب البرلمان يقرر عقد جلستين عامتين يومي 28
Hier 20:22
Tunisie- Normandie: Une volonté commune pour
Hier 20:12
بسيس: مرزوق يحب يشّكب على الغنّوشي... والإبن
Hier 20:10
حالات إغماء في صفوف عاملات بمصنعين في منزل ب
Hier 19:26
وقفة احتجاجية لعدد من الأهالي في جربة إثر حاد
Hier 19:25
بعد لقاء مرزوق بحفتر... عصام الشابي يتحدث عن
Indicateurs Banque Centrale
Avoirs en devises
13554,4
(23/02)
Jours d'importation
114
1 € =
2,41508 DT
1$ =
2,30154 DT
Solde Compte du Trésor
(23/02)
273,5 MDT
Tunis
Où nous suivre
Clavier Arabe
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(
170621
)
سفارة فرنسا بتونس: تصريحات المستشا
(
153475
)
سليم شيبوب: ما عنديش باش ناكل
(
133512
)
محامي ابن أخ رئيس الجمهورية يقاض
(
120015
)
عشرات المحتجين ضد المرزوقي في الق
(
115832
)
أنس ماماي: باحثة تونسية بجامعة س
(
111061
)
الصافي سعيد : قبل قدوم يوسف الشاهد
(
105925
)
اثر تفاجئه بتنظيم عيد ميلاده في تو
(
100358
)
راضية النصراوي للمرزوقي: كلامك صحي
(
98342
)
قرطاج 2019 : الامارات تقطع الطريق
(
93996
)
4 سنوات سجن في حق مستشار وزير البي
(
90962
)
سعيد العايدي: سميرة مرعي كاذِبة
(
89383
)
منجي الرحوي لمحمد صالح العرفاوي: س
(
88729
)
فيديو اليوم: منشطة القناة الوطنية
(
82538
)
الحوار التونسي " فوزي بن قمرة
(
81333
)
تونسي يطالب بإعادته لسجن ''غوانتان
(
80575
)
جوهر بن مبارك: الشاهد يتبرٌع بألف
(
78141
)
على اثر خسارته للدربي, حاتم الطراب
(
77469
)
تطاوين: صاحب مشروع حائر في ايجاد
(
76147
)
فضفض الجلاد فمتى تصمت النخبة البائ
(
72298
)
تهديدات بمغادرة تونس اذا لم تُسحب
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |
138910 17116
|
Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (
E mail
) |
Charte de Confidentialité
Derniers Commentaires
Est-ce le début de la crise? Il semble que l'équilibre précaire ne peut pas résister beaucoup face ..."
Par:
Abdallah Arbi
(
Tunisia
)
Sur:
عبيد البريكي : قررت الاستقالة من منصبي
لابد من محاكمة هذا التافه بنتيشة الذي أهان أجيالا كاملة وأستغرب جدا توا..."
Par:
KhNeji (
Tunisia
)
Sur:
الّذي تخلّفه الجدود تفنيه القرود
قرار مؤسف....ومن حقنا كمواطنين ان نعرف الاسباب..."
Par:
machmoumelfol (
)
Par Mobile
Sur:
عبيد البريكي : قررت الاستقالة من منصبي
c est pas des deputes,c est des corrompus .il faut pas leur donner ce qu ils veulent et celui qui ve..."
Par:
oceanus (
Spain
)
Sur:
على خلفية مطالبتهم بتخفيضات في أسعار التذاكر وحوافز. عبد العزيز القطي يصف زملائه بأشباه النواب وينعت مجلس الشعب بمجلس العار
بالله هذه الخبرات الامنية المنظبطة والقادرة على حفظ الامن اين كنتم يوم 15 و 16 جانفي 2011 وم..."
Par:
Maxii Melinoss
(
Tunisia
)
Sur:
رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية, و رئيس المجلس الاعلى للأمن القومي
ان كان من باب الاستنجاد بالتاريخ فهو افتراء على الجدود الذين قاوموا الاستعمار وعمّروا الديار وساهموا..."
Par:
Maxii Melinoss
(
Tunisia
)
Sur:
الّذي تخلّفه الجدود تفنيه القرود
جديدة "ATCE" إن شاء الله ما تكونش..."
Par:
Mahdibey (
Tunisia
)
Sur:
الإتفاق على إحداث هيكل عمومي يتولى توزيع الإشهار والاشتراكات العمومية المتعلقة بالصحف
في كلمة واحدة "عار" والله "عار". ربّي يهديهم من أجل تونس فقط لا غير..."
Par:
Mahdibey (
Tunisia
)
Sur:
على خلفية مطالبتهم بتخفيضات في أسعار التذاكر وحوافز. عبد العزيز القطي يصف زملائه بأشباه النواب وينعت مجلس الشعب بمجلس العار
بصراحة البرنامج الإقتصادي إ للي وعد بيه سي الباجي ماشفناهش ولكن شفنا فوضى عارمة في الر ئاسة ومحسن حل..."
Par:
KhNeji (
Tunisia
)
Sur:
رئيس الجمهورية يتحادث مع امين عام حركة مشروع
Bien sûr,une des solutions consiste à la réduction du nombre de fonctionnaires, ceux qui ont été rec..."
Par:
mah20 (
Guadeloupe
)
Sur:
خبير اقتصادي : تونس دخلت رسميا المنحى اليوناني
@mousalem ما نعرفش علاش كردت على مسالم....ممكن لانه يكتب بعقله......في مقابل انني..."
Par:
Matouchi (
Tunisia
)
Sur:
السفير الفرنسي يتفاعل مع مواطنين عبروا عن فرحتهم بإعادة فتح شارع جمال عبد الناصر
شكرا للمقيم العام المسؤول الكبير. أشعر بالعار و الذل أني تونسي. المقيم العام متربي شوية ما قا..."
Par:
raisonnable (
Saudi Arabia
)
Sur:
السفير الفرنسي يتفاعل مع مواطنين عبروا عن فرحتهم بإعادة فتح شارع جمال عبد الناصر
بلاد كلّ موضّفيها كركارة وما يخدموش ويطالبو بالزيادة في كلّ 3 شهور .. منيين باش تننتج ؟؟؟ بلاد فيها ..."
Par:
balkees (
United Arab Emirates
)
Sur:
على خلفية مطالبتهم بتخفيضات في أسعار التذاكر وحوافز. عبد العزيز القطي يصف زملائه بأشباه النواب وينعت مجلس الشعب بمجلس العار
بلاد كلّ موضّفيها كركارة وما يخدموش ويطالبو بالزيادة في كلّ 3 شهور .. منيين باش تننتج ؟؟؟ بلاد فيها ..."
Par:
balkees (
United Arab Emirates
)
Sur:
سليم بسباس: من المرجح ان تصدر الحكومة الجمعة امرا ثانيا يتعلق بتمويل عمليات البناء من اجل الحصول على مسكن اول لفائدة الطبقة المتوسطة
عادت المنظومة القديمة بطمها وطميمها والآن تسعى أدات هذه المنظومة القمعية لتعود رغم أن المواطن لايزال..."
Par:
Amar Abou
(
Tunisia
)
Sur:
رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية, و رئيس المجلس الاعلى للأمن القومي
يعطيكم الصّحة والعافية .. القروض لدفع رواتب الموضفين ..الراقدين .. بل لدفع الزيادة التي طالب بها ا..."
Par:
balkees (
United Arab Emirates
)
Sur:
نسبة البطالة في تونس تبلغ 6ر15 بالمائة مع موفى 2016
Babnet
On Air:
Par:Abdallah Arbi (Tunisia )
Sur: عبيد البريكي : قررت الاستقالة من منصبي