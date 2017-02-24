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Politique

عبيد البريكي : قررت الاستقالة من منصبي

Vendredi 24 Février 2017
بــاب نــات - أعرب وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، عشية اليوم الجمعة، عن نيته في الإستقالة من منصبه.
وأكد الوزير في تصريح لشمس آف آم انه لم يقدم بعد إستقالته لرئيس الحكومة، رافضا الإفصاح عن أسباب اعتزامه الإستقالة.




Publié le:2017-02-24 18:56:41

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2 de 2 commentaires pour l'article 138910

Abdallah Arbi  (Tunisia)  |Vendredi 24 Février 2017 à 20h 20m |           
Est-ce le début de la crise? Il semble que l'équilibre précaire ne peut pas résister beaucoup face aux secousses violentes ..

Machmoumelfol  ()  |Vendredi 24 Février 2017 à 19h 46m | Par           
قرار مؤسف....ومن حقنا كمواطنين ان نعرف الاسباب



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