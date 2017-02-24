عبيد البريكي : قررت الاستقالة من منصبي

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-24 18:56:41

- أعرب وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، عشية اليوم الجمعة، عن نيته في الإستقالة من منصبه.وأكد الوزير في تصريح لشمس آف آم انه لم يقدم بعد إستقالته لرئيس الحكومة، رافضا الإفصاح عن أسباب اعتزامه الإستقالة.