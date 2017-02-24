الطبوبي يدعو المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بآثار الديون الخارجية إلى دعم رؤية الاتحاد في تحويل ديون تونس إلى استثمارات

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-24 17:42:45

- دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال لقائه مساء اليوم الجمعة بتونس، بالمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بآثار الديون الخارجية وحقوق الإنسان، خوان بابلو بهسلفسكي، إلى دعم رؤية الاتحاد في تحويل ديون تونس إلى استثمارات واستعادة أموالها المنهوبة.وأكد الطبوبي على أهمية دعم التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس وضرورة تفكير أصدقاء تونس في تحويل ديونها إلى استثمارات في الجهات الداخلية وعدم اعتماد سياسات تقشف قد تمس من التجربة الديمقراطية التونسية، داعيا مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة إلى مساعدة تونس في ملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج.كما شدد على ضرورة أن يدعم أصدقاء تونس موقف الاتحاد في علاقة بصندوق النقد الدولي وتحديدا حول ضرورة صرف القسط الأخير من القرض الخاص بالدولة التونسية من أجل مواصلة الإصلاحات والخيارات الهادفة إلى مقاومة التهريب والتهرب الجبائي.وقال أمين عام المنظمة الشغيلة، ان "تونس نجحت في مقاومة الارهاب بفضل وحدة وطنية حول جنودنا وأمننا وهي تحتاج اليوم إلى اعلان الحرب على الفقر ومقاومته في كافة الجهات ودعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع إرساء ثقافة العمل والإنتاج والمؤسسة الاقتصادية القوية المبنية على الشراكة الفعلية".يذكر أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بآثار الديون الخارجية وحقوق الإنسان يؤدي زيارة رسمية إلى تونس تستمر من 20 إلى 28 فيفري الجاري.سنا