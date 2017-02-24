لجنة الحقوق والحريات تدعو ''أمنستي'' حول تقريرها المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-24 17:33:04

- سماح العويني - قامت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بتوجيه دعوة لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" للاستماع إليها فيما يتعلق بتقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس.وقالت عضو مجلس نواب الشعب محرزية العبيدي إن المنظمة ساندت المرحلة التأسيسية في بناء باب الحقوق والحريات في الدستور، مشيرة إلى ضرورة إعادة بناء وتأهيل الأمن الجمهوري على أساس احترام الحقوق الأساسية للإنسان. وقالت "أنا أتذكر جيدا أنه من بين الكتب التي كانت قد استعملت هو الكتاب الصادر عن "أمنستي" وهو "كيف نبني أمنا جمهوريا" مضيفة إن ممارسات الانتهاك أصبحت كأنها عقلية تتوارثها الأجيال.وأكدت العبيدي عدم قبولها بمقايضة الشعب التونسي بالأمن والاستقرار مقابل الحقوق والكرامة أو العكس بالعكس، مشددة على وجوب تحسين الجهاز الأمني والموازنة بين الحقوق والحريات وضمان الأمن والأمان ومعتبره أن التفاعل التشريعي بين المجتمع المدني هو أمر أساسي يلعب دوره في المراقبة كما ينبغي.من جهتها، ثمنت عضو مجلس نواب الشعب يمينة الزغلامي تركيز منظمة العفو الدولية لمكتبها في تونس، مؤكدة إن الدولة التونسية هي دولة ديمقراطية ومؤسساتها منتخبة ومن غير المعقول أن تتبنى تونس آلية التعذيب كآلية قمع.كما قالت الزغلامي إن كل الطبقة السياسية في تونس، بالرغم من اختلافها، فإنها تتفق على مناهضة التعذيب وعلى رفض كل أشكال الانتهاك، مضيفة إنها ترفض صورة غلاف تقرير "أمنستي" معتبرة أن علاقة التونسي بمؤسسة الأمن تغيرت جوهريا فرجل الأمن الآن لا يمثل الإرهاب والتعذيب.ودعت إلى تنقيح جملة من القوانين التي تنظم الأمن الجمهوري بما في ذلك القانون عدد 62 المتعلق بالأمن الداخلي.إيمان بن محمد، المقررة المساعدة للجنة الحقوق والحريات، قالت "انتقلنا من دولة بوليسية قائمة على سياسة التخويف والقمع إلى حولة في حالة تأسيس لتغيير العقلية السائدة.وأكدت وجود نية سياسية في الاعتراف بوجود انتهاكات والمضي في سياسة المحاسبة، متسائلة عن رأي منظمة العفو الدولية وكيفية تقييمها لسياسة الدولة وهل هناك عزوف عن المحاسبة أم هو مجرد عجز عن ذلك.