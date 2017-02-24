وزارة التربية: 3175 مقعدا متوفرا السنة القادمة في المعاهد النموذجية في كامل البلاد

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-24 17:27:43

- أفاد مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية، عمر الولباني، اليوم الجمعة في تصريح لـ(وات)، أن عدد البقاع المتوفرة السنة القادمة في23 معهدا نموذجيا بكامل جهات البلاد يبلغ 3175، بزيادة قدرها 75 مقعدا مقارنة بالسنة الدراسية الجارية.وبين الولباني أن طاقة استيعاب معهد بورقيبة النموذجي هي الاكبر مقارنة ببقية المعاهد النموذجية وتبلغ 375 تلميذا، علما وأنه يستقبل تلاميذ 5 مناطق هي تونس 1 و تونس 2 وأريانة، ومنوبة، وبن عروس.وأضاف نفس المسؤول أن 31 الف تلميذ فقط من مجموع 120 ألف تلميذ سيشاركون في امتحان شهادة ختم التعليم الاساسي، موضحا أن من شروط قبول التلاميذ الذين سيجتازون هذا الامتحان الحصول على معدل 15 فما فوق من 20، وان يكون سنهم أقل من 16 سنة في 15 اكتوبر 2017، مع عدم الرسوب في مرحلة التعليم الاساسي.يشار إلى أن الامتحان الاختياري للدخول الى المعاهد النموجية سيجري أيام 19 و20 و21 جوان 2017، على أن يتم إعلان النتائج يوم 7 جويلية 2017.وتضم منطقة تونس 1 اكبر عدد من المترشحين، ب 2392 مترشحا ، في حين لم يتجاوز عددهم في ولاية تطاوين 351 مترشحا.اج/ مود