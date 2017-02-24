بلجيكيا تقرر رفع حظر السفر إلى تونس جزئيا

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-24 17:24:44

- قررت بلجيكيا رفع تحجير السفر إلى تونس بصفة جزئية، وفق ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية، في بلاغ على موقعها الرسمي على الانترنات أمس الخميس.وأكدت الوزارة، أنه بإمكان مواطنيها السفر إلى المناطق الساحلية التونسية الممتدة بين جهات المهدية والمنستير وسوسة والحمامات ونابل وتونس وبنزرت، شرط توفر إجراءات الحيطة الضرورية.وأوصت بلجيكيا رعاياها بعدم التحول إلى بقية الجهات بتونس، إذا لم يكن السفر ضروريا، مضيفة أن التنقل إلى المناطق الحدودية الغربية مع الجزائر، على الخط الممتد على محور طبرقة وجندوبة والكاف والقصرين وقفصة وتوزر، وكذلك المناطق الحدودية مع ليبيا بجهة الجنوب التي تشمل توزر وقبلي ومطماطة ومدنين وجرجيس، غير منصوح به رسميا.كما حثت الوزارة المسافرين البلجيكيين على إختيار مكان إقامة، يتوفر على الإجراءات الأمنية الضرورية لتأمين مرتاديه، موصية بتجنب مغادرة الفنادق ليلا، أو التنقل بعيدا عن الطرقات الرئيسية.ودعت السلطات البلجيكية مواطنيها المسافرين إلى تونس على التحلي باليقظة التامة، باعتبار أن الخطر المرتبط بالشبكات الإرهابية مازال قائما، لاسيما في ظل عودة المحاربين في صفوف داعش إلى تونس، وفق تقديرها.