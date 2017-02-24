الإتفاق على إحداث هيكل عمومي يتولى توزيع الإشهار والاشتراكات العمومية المتعلقة بالصحف

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-24 17:21:50

- أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه تم الإتفاق على إحداث هيكل عمومي تحت إشراف رئاسة الحكومة، يتولى توزيع الإشهار والاشتراكات العمومية بالنسبة للصحف، وذلك بعد سلسلة من الإجتماعات عقدتها اللجان المكلفة بتحديد معايير وإسناد الإشهار العمومي.ويضم هذا الهيكل في تركيبة مجلس إدارته، ممثلين عن الهياكل المعنية وهى الجامعة التونسية للصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام ومجلس الصحافة، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات ذات العلاقة والهيئة العليا للطلب العمومي.وسيتولى هذا الهيكل ، وفق نص البلاغ، حوكمة توزيع الإشهار العمومي وتنظيم الإشتراكات العمومية في علاقة بالدوريات الورقية والإلكترونية، على قاعدة احترام أخلاقيات المهنة وقوانين الشغل.حلا