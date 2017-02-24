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نواب البرلمان يطالبون بتمتيعهم بتخفيضات في أسعار التذاكر والنزل
Vendredi 24 Février 2017
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بــاب نــات
- طالب نواب مجلس نواب الشعب بتوفير ثلاثة مساعدين مختصين لكل كتلة برلمانية وقاعات بمقر الولايات وكذلم بالقنصليات بالنسبة للنواب المقيمين بالخارج للتواصل مع المواطنين.
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كما طالبوا البرلمان بالتعاقد مع الخطوط التونسية لتمتيعهم بتخفيضات في أسعار التذاكر إلى جانب عدد من النزل حسب تصريح مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون النواب غازي الشواشي خلال ندوة صحفية.
Publié le:2017-02-24 15:31:01
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