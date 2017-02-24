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Politique

نواب البرلمان يطالبون بتمتيعهم بتخفيضات في أسعار التذاكر والنزل

Vendredi 24 Février 2017
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بــاب نــات - طالب نواب مجلس نواب الشعب بتوفير ثلاثة مساعدين مختصين لكل كتلة برلمانية وقاعات بمقر الولايات وكذلم بالقنصليات بالنسبة للنواب المقيمين بالخارج للتواصل مع المواطنين.


Credits Mosaique FM

كما طالبوا البرلمان بالتعاقد مع الخطوط التونسية لتمتيعهم بتخفيضات في أسعار التذاكر إلى جانب عدد من النزل حسب تصريح مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون النواب غازي الشواشي خلال ندوة صحفية.



Publié le:2017-02-24 15:31:01

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