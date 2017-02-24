Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - El-7elwaa  
Politique

سليم بسباس: من المرجح ان تصدر الحكومة الجمعة امرا ثانيا يتعلق بتمويل عمليات البناء من اجل الحصول على مسكن اول لفائدة الطبقة المتوسطة

Vendredi 24 Février 2017
بــاب نــات - رجح النائب وعضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية ببرلمان الشعب ، سليم بسباس، ان تصدر الحكومة، الجمعة امرا وزاريا ثانيا يتعلق بتمويل عمليات البناء الذاتي من اجل الحصول على مسكن اول لفائدة الطبقة المتوسطة.

واوضح في تصريح ل"وات" أن برنامج السكن الاجتماعي سيتم تنظيمه ضمن أمرين حكوميين يشملان تنظيم الاقتناءات بالبعث العقاري وتمويل عمليات البناء من اجل الحصول على مسكن اول لفائدة الطبقة الوسطى.

واضاف بسباس، بأن لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب كانت قد تلقت وعدا من طرف وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد الصالح العرفاوي، بتعميم قائمة انتفاع الباعثين العقاريين ببرنامج السكن الاجتماعي، وذلك في أعقاب اجتماع عقدته اللجنة خلال الأسبوع الماضي وحضره كل من وزيرة المالية ووزير التجهيز والاسكان.

وافاد بأن تعميم قائمة الانتفاع ببرنامج السكن الاجتماعي يهدف الى" توسيع دائرة الاقتناءات وجعل قائمة الباعثين المعنيين ببرنامج السكن الاجتماعي مفتوحة" مشيرا الى" أن طلب اللجنة تعميم الانتفاع بالبرنامج جاء نتيجة لاصدار قائمة معينة من طرف الوزارة".
وقال ان الوزارة تعللت في ذلك بتسهيل المهمة على المواطنين من خلال التعرف على العقارات المخصصة للاقتناء "وهي قائمة تم اعدادها بالتعاون مع الغرفة النقابية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية".

وتابع بسباس قوله ان "اصدار القائمة كان قد اثار حفيظة نواب اللجنة الذين اعتبروه ثغرة قانونية تضيق باب الانتفاع على عموم الباعثين العقاريين".
كما اعتبر النواب ان الأمر الحكومي المنظم لبرنامج السكن الأول مخالفا لأحكام الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017 لانه لم ينص على امكانية تمويل عملية البناء.
حر

Publié le:2017-02-24 15:26:54

cadre-17532336e70d0d91ad18c53855b9ec56-2017-02-24 15:26:54
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138901



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13702,0

  • (22/02)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 2,41015 DT        1$ =2,30925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/02)   209,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138901 1526|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires