اهالي منطقة ''هيشر'' بسوسة يدخلون في اعتصام مفتوح للمطالبة باحتضان منطقتهم لمقر البلدية الجديدة

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات - دخل اهالي منطقة "هيشر" من معتمدية النفيضة، بولاية سوسة، اليوم الجمعة، في اعتصام مفتوح في طرقات المنطقة للمطالبة بأن تكون هيشر مقرا لبلدية " قريميط هيشر" المحدثة وفق التنظيم البلدي الجديد الصادر في ماي 2016 ، وذلك وفق ما اكده الناشط الجمعياتي محجوب بن عبد الله .



وذكر ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان المحتجين قد قاموا، الى جانب غلق الطرقات، بحرق الاطارات المطاطية وغلق الطريق الرابطة بين الفحص وزغوان وسوسة، على حد قوله.

يذكر ان التنظيم البلدي الجديد لشهر ماي 2016 اقر احداث بلدية جديدة تابعة لمعتمدية النفيضة تحت مسمى " قريميط هيشر" وتضم عمادات "القريمات الغربية" و"القريمات الشرقية" و"هيشر" و"منزل دار بلواعر" و"مرابط حشاد" و"القارصي".

عماد









Publié le:2017-02-24 15:05:42

