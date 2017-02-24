Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - El-7elwaa  
Régions

اهالي منطقة ''هيشر'' بسوسة يدخلون في اعتصام مفتوح للمطالبة باحتضان منطقتهم لمقر البلدية الجديدة

Vendredi 24 Février 2017
بــاب نــات - دخل اهالي منطقة "هيشر" من معتمدية النفيضة، بولاية سوسة، اليوم الجمعة، في اعتصام مفتوح في طرقات المنطقة للمطالبة بأن تكون هيشر مقرا لبلدية " قريميط هيشر" المحدثة وفق التنظيم البلدي الجديد الصادر في ماي 2016 ، وذلك وفق ما اكده الناشط الجمعياتي محجوب بن عبد الله .

وذكر ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان المحتجين قد قاموا، الى جانب غلق الطرقات، بحرق الاطارات المطاطية وغلق الطريق الرابطة بين الفحص وزغوان وسوسة، على حد قوله.
يذكر ان التنظيم البلدي الجديد لشهر ماي 2016 اقر احداث بلدية جديدة تابعة لمعتمدية النفيضة تحت مسمى " قريميط هيشر" وتضم عمادات "القريمات الغربية" و"القريمات الشرقية" و"هيشر" و"منزل دار بلواعر" و"مرابط حشاد" و"القارصي".
عماد




Publié le:2017-02-24 15:05:42

cadre-c6bd20dcaf8801050c5cd6a4ca331376-2017-02-24 15:05:42
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138899



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13702,0

  • (22/02)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 2,41015 DT        1$ =2,30925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/02)   209,4 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138899 968|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires