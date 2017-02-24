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تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات في القصرين

Vendredi 24 Février 2017
بــاب نــات - في إطار التصدي لظاهرة التهريب، تمكنت فرقة الحدود البرية بحيدرة من ولاية القصرين، يوم أمس الخميس، بين منطقتي تالة و تاجروين، من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات، وحجز 3 شاحنات معدة للتهريب من القطر الليبي إلى القطر الجزائري، تجاوزت قيمتها 150ألف دينار، وذلك وفق ما أفاد به، اليوم الجمعة، مصدر أمني مطلع بالجهة .

وأوضح ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بالقصرين أن الوحدات تمكنت من ايقاف عنصرين من أفراد الشبكة المذكورة أعلاه، أحدهما منسق الشبكة والذي القي القبض عليه في ولاية الكاف نتيجة كمين محكم، في حين تحصن اثنين أخريين بالفرار وجاري البحث عنهما.
لطيفة/يسر



Publié le:2017-02-24 15:41:45

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