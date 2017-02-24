دورتان تكوينيتان في توزر وقفصة حول مقاومة الفساد

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-24 18:02:07

- تنتظم بمدينة توزر يوم غد السبت دورة تكوينية تحت عنوان "إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز ثقافة الشفافية على مستوى الجماعات المحلية، بلدية حزوة نموذجا"، بمبادرة من جمعية "ارادة للتنمية بتوزر"، في إطار الشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومشاركة المجتمع المدني بالجهة.وسيقدم عضو الهيئة زاهر الثابتي، القاضي بدائرة المحاسبات سابقا مداخلة بعنوان "الحوكمة الرشيدة وتنفيذ ميزانية البلدية"، كما سيقدم رئيس جمعية إرادة للتنمية بتوزر ياسين براني مداخلة بعنوان "دور نظم المعلومات الجغرافية في الحوكمة المحلية".وستساهم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد غد الاحد في دورة تكوينية بمدينة قفصة بعنوان "الفساد: أسبابه وسبل التوقي والحد منه" بمشاركة جمعية شباب قفصة والعديد من مكونات المجتمع المدني، سيحاضر فيها عضوا الهيئة زاهر الثابتي ومحمد ماهر بن رمضان.وتأتي هاتان الدورتان في إطار مشروع "المجتمع المدني يقاوم الفساد" التي تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في عدة جهات داخل البلاد بالشراكة مع المجتمع المدني من شهر سبتمبر إلى شهر فيفري الجاري.مر/باشا