نسبة البطالة في تونس تبلغ 6ر15 بالمائة مع موفى 2016

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-24 14:38:31

- بلغت نسبة البطالة في تونس 6ر15 بالمائة مع موفى سنة 2016 مقابل 2ر15 بالمائة في سنة 2015 وفق ما أفاد به المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء الهادي السعيدي.وأضاف السعيدي الجمعة في تصريح ل(وات) أن المسح الوطني حول السكان والتشغيل الذي يجريه المعهد كل ثلاثية، اعتمد في الثلاثية الثانية من العام الماضي على عينة تمثيلية متكونة من 145 ألف شخص ما أفرز نسبة بطالة في تونس ب 6ر15 بالمائة بينما تكونت بقية الثلاثيات من عينة من 45 الف شخص، موضحا ان الثلاثية الثانية من 2016 تعد المقياس في احتساب نسبة البطالة في تونس.وأظهرت نتائج المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الرابع من العام المنقضي التي نشرها المعهد على موقعه الرسمي، أن عدد العاطلين عن العمل في تونس وصل إلى 5ر632 ألف عاطل عن العمل مقابل 630 ألف عاطل في الثلاثي الثالث من نفس السنة أي ما يعادل نسبة بطالة تقدر ب 5ر15 بالمائة.وتقدر نسبة البطالة في الثلاثي الرابع من سنة 2016 لدى الذكور ب 5ر12 بالمائة في جين سجلت ارتفاعا في صفوف الإناث لتبلغ 1ر23 بالمائة مقابل 6ر22 بالمائة في الثلاثي الأخير من سنة 2015 أما بخصوص بطالة حاملي الشهائد العليا فقد بلغ عددهم 4ر262 ألف عاطل عن العمل في الثلاثية الأخيرة من السنة الفارطة أي بنسبة تبلغ 6ر31 بالمائة.محرز