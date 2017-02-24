الفرقاطة الايطالية بيرغاميني ترسو بالميناء التجاري بحلق الوادى

وانتظمت بالمناسبة، وفق بلاغ أصدرته وزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة، لقاءات بين رئيس أركان جيش البحر والفريق بالبحرية قائد الأسطول البحري الايطالي دوناتو مارزانو ، تم خلالها تباحث نقاط الاهتمام المشتركة بين الجانبين ، بهدف مزيد دفع التعاون والتنسيق الميدانى في المجالات البحرية مف
والفرقاطة الايطالية بيرغاميني هي النسخة الايطالية من مشروع المشترك فريم مع فرنسا
و هناك نوعين منها :
- متعددة المهام (GP)
- مضادة لغواصات (ASW)
ودخلت الخدمة سنة 2013 وفي الخدمة حاليا 5 ويخطط لبناء 10
Publié le:2017-02-24 14:29:54
Par:zoulel (Tunisia )
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