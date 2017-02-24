الحداثة المزطولة في تونس

Vendredi 24 Février 2017







Publié le:2017-02-24 13:55:05

لا شك ان منظري الحداثة الاوروبية و فلاسفتها سيرتجون في قبورهم لو بلغهم ما يرتكبه كهنة معبد الحداثة و ادعياؤها في تونس .. نعم ، لقد سطا على الحداثة متهافتونى اختزلوها في قشور تعكس سذاجتهم و سطحيتهم ليثبتوا لنا في كل مناسبة انهم مجرد كمبرادور ثقافي رث وعميل لاسيادهم في الداخل و الخارج .اذا كانت الحداثة في جوهرها استيعاب لكل جديد لصهره في منظومتها ، و تفاعل مستمر مع الواقع و بحث عن شروط تحقيق الرفاهية ضمن ما يطرحه العقل البشري المبدع من فتوحات علمية و معرفية مادية .فان اخر ما جادت به قريحة منتحلوها في تونس هو تشريع استهلاك الزطلة و عدم زجر مرتكبها لاول مرة ، و اذا كان كثيرون ينتقدون قانون 52 ، فان رجال القانون قد اقترحوا تنقيحا بسيطا يجعل للقاضي سلطة تقديرية في الحكم (تصريح القاضية ليلى عبيد ) وفق حيثيات القضايا المرفوعة في هذا الخصوص . لكن و لاسباب سياسية غبية و وعود انتخابية شعبوية عمل مستشارو الرئيس على توريطه في مسالة جانبية جعلتهم مصدر سخرية لدى الراي العام و في مواقع التواصل الاجتماعي .الهدف الخفي هو مغازلة فئة المزطولين للانتخابات البلدية الفادمة ، و لكن هل يقدر مستهلكي الافيون على الهرولة نحو صناديق الاقتراع ؟اما تفسيرات مستشار الرئيس فكانت تثير الشفقة حيث تحدث عن استهلاك اجداده للتكروري ،، ، لقد شجعت فرنسا الاستعمارية استهلاك التكروري لتعطيل الشباب عن الالتحاق بالمقاومة ، و بعد الاستقلال منع الزعيم الحبيب بورقيبة التكروري و اعتبره مانعا لتقدم البلدان و معطلا لطاقة العمل ، و لا اظن ان حدثوت اليوم اكثر حداثية من بورقيبة . ففي دولة حققت نسبة نمو لا تتعدى 1 بالمائة سنة 2016 تحتاج الى طاقات ايجابية لدفع التنمية و مبادرات و مشاريع و افكار جديدة لمجابهة الفقر و البطالة . و لان هؤلاء غائبون عن الواقع و تائهون و رمت بهم الاقدار و ظروف استثنائية معلومة الى مواقع التاثير و القرار فلا اظنهم قد سمعوا بالتقرير الاخير الذي يتحدث عن جرائم الاطفال التي تبلغ 80 بالمائة داخل المؤسسات التربوية و محيطها ، و بدل البحث في معالجة الظاهرة زادوا في صب الزيت على النار مما يجعلنا نتوقع جرائم مرعبة في الايام القادمة و قد نستفيق على فواجع تقشعر لها الابدان ، قد نشهد تزايد حالات الاغتصاب و الشذوذ و السرقة و القتل .لم نسمع من ادعياء الحداثة حلولا جذرية لمشاكل البلاد و لا افكارا استشرافية تصنع الامل لقوافل المعطلين و الحارقين في قوارب الموت ، لقد تم تغييب القامات العلمية و الفكرية الكبرى في منابر الاعلام من علماء النفس و علماء الاجتماع ليحتلها خبراء مخبرين و قوادين يقبضون مقابل هذيانهم .يحاول هؤلاء الموتورون و المرتزقة جرنا الى قضايا الافيون و المثلية الجنسية و المساواة في الارث ، و تصديرها كقضايا راي عام مع تغييب متعمد للقضايا الحارقة لكننا نكتشف دوما انهم عاجزون حتى عن ادارة القضايا الثانوية .حان الوقت ان يفتك الحداثيون الحقيقيون زمام المبادرة من المتطفلين و المرتزقة و الشواذ ليعيدوا الاعتبار لقيم الحداثة فلا يمكن لهيغل و هابرماس و تايلور ان ينوبهم حداثيون مزطولون .كاتب و محلل سياسي