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رئيس الجمهورية يلتقي محسن مرزوق
Vendredi 24 Février 2017
بــاب نــات
- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح يوم الجمعة 24 فيفري 2017 محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس.
وأفاد محسن مرزوق في تصريح إعلامي أن اللقاء تناول الشأن الوطني بالأساس، إضافة الى فحوى الزيارات التي قام بها الحزب مؤخرا.
Publié le:2017-02-24 12:59:33
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commentaires pour l'article 138889
TOUTOU
(Tunisia)
|
Vendredi 24 Février 2017 à 13h 42m |
دافنينو جميع.... ما ينجموش يلحوا بعضهم.... باش ما يفظحوش بعضهم
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