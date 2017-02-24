رئيس الجمهورية يلتقي محسن مرزوق

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-24 12:59:33

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح يوم الجمعة 24 فيفري 2017 محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس.وأفاد محسن مرزوق في تصريح إعلامي أن اللقاء تناول الشأن الوطني بالأساس، إضافة الى فحوى الزيارات التي قام بها الحزب مؤخرا.