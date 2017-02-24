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Politique

رئاسة الجمهورية تقرر رفع الحماية الأمنية على 10 شخصيات أبرزها المرزوقي ومهدي جمعة

Vendredi 24 Février 2017
بــاب نــات - قررت رئاسة الجمهورية رفع الحماية الأمنية الرئاسية عن 10 شخصيات سياسية من جملة 20 يتمتعون بالحماية الأمنية منذ سنة 2015.
وأفادت جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الجمعة 24 فيفري 2017 ان 10 شخصيات سياسية تتمتع بحماية أمنية لصيقة من قبل الأمن الرئاسي من بينها رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي والأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب.

وحسب الصحيفة فقد تم رفع الحماية الأمنية من قبل رئاسة الجمهورية على كل من رئيس الحكومة الأسبق المهدي جمعة والأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق ووزير الخارجية السابق الطيب البكوش وأحمد نجيب الشابي والنائب محمد الفريخة والرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس حزب المبادرة كمال مرجان، وفقا لذات الجريدة.
كما تم رفع الحماية الأمنية التي يتكفل بها الأمن الرئاسي عن سليم الرياحي، الذي تكفلت بحمايته الإدارة العامة لحماية الشخصيات التابعة لإدارة وحدات التدخل.





Publié le:2017-02-24 12:46:43

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