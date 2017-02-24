النهضة تدين طرد عضو مجلس شورى النهضة مفيدة المرزوقي من مجلس محلي بحضور الوالي

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-24 12:43:52

- عبرت حركة النهضة في بيان لها امس الخميس 23 فيفري 2017 عن استيائها الكبير من عدم تدخل السلط الجهوية إثر الاعتداء على النائب بالمجلس التأسيسي وعضو مجلس شورى الحركة مفيدة مرزوقي بعد أن تم طردها من المجلس المحلي للتنمية لمعتمدية نصر الله بالقيروان رغم تلقيها لدعوة رسمية من السلطة المحلية.ودعت حركة النهضة رئاسة الحكومة للتحقيق الجاد في ملابسات هذا الاعتداء''. كما عبر المكتب الجهوي رفضه لهذه الممارسات ''اللا أخلاقية والعدائية والتي تنم عن عقلية اقصائية تزرع الحقد و البغضاء.'' وفق ما جاء في البيان.وكانت مفيدة مرزوقي قد اكدت لقناة نسمة أن الأمر كان بمثابة إقصاء لها رغم تلقيها لدعوة بصفتها نائبا ومن مكونات المجتمع المدني بالمنطقة غير أنها دهشت من تصرف الوالي الذي اصطحب معه عنصرين من الجبهة الشعبية ووقفوا في الباب لتحديد المشاركين في الاجتماع من عدمهم ليقوم الطرفان بإخراجها من القاعة أمام أعين الوالي الذي لم يحرك ساكنا.