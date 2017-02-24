النهضة تدين طرد عضو مجلس شورى النهضة مفيدة المرزوقي من مجلس محلي بحضور الوالي

ودعت حركة النهضة رئاسة الحكومة للتحقيق الجاد في ملابسات هذا الاعتداء''. كما عبر المكتب الجهوي رفضه لهذه الممارسات ''اللا أخلاقية والعدائية والتي تنم عن عقلية اقصائية تزرع الحقد و البغضاء.'' وفق ما جاء في البيان.
وكانت مفيدة مرزوقي قد اكدت لقناة نسمة أن الأمر كان بمثابة إقصاء لها رغم تلقيها لدعوة بصفتها نائبا ومن مكونات المجتمع المدني بالمنطقة غير أنها دهشت من تصرف الوالي الذي اصطحب معه عنصرين من الجبهة الشعبية ووقفوا في الباب لتحديد المشاركين في الاجتماع من عدمهم ليقوم الطرفان بإخراجها من القاعة أمام أعين الوالي الذي لم يحرك ساكنا.
Publié le:2017-02-24 12:43:52
Par:balkees (United Arab Emirates )
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