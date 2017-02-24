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المصادقة على جملة من المشاريع التنموية في ولاية بنزرت بكلفة تتجاوز 5ر8 مليون دينار

Vendredi 24 Février 2017
بــاب نــات - صادقت اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية ببنزرت، اليوم الجمعة، على انجاز جملة من المشاريع بقيمة مالية تتجاوز الـ 8.
5 مليون دينار، وذلك وفق ما افاد به، الكاتب العام للولاية، حمادي بن عمر، مراسل (وات) بالجهة.

وأوضح ذات المصدر ان جملة المشاريع المصادق عليها أساسا تتعلق ببرنامج السكن الاجتماعي وتحديدا اشغال بناء 141 مسكنا في معتمديتي غزالة وسجنان، الى جانب مشروع بناء وحدة تصوير بالرنين المغناطيسي في المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، و تهيئة وصيانة قسم التوليد بذات المؤسسة الاستشفائية في قسطيه المتعلقين بالكهرباء والحماية من الحرائق والسوائل بقيمة مالية تقدر بـ 7 ملايين دينار، وتتعلق بقية المشاريع المصادق عليها خاصة بمشروع تهذيب حي الطيب عوينة بمعتمدية العالية و وتزويد سجن الناظور بالمواد الغذائية.
مر/يسر




Publié le:2017-02-24 15:25:44

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