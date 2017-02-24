توننداكس يسجل اداء سلبي بداية معاملات الجمعة

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-24 13:17:48

- أبدت بورصة تونس بداية معاملات، الجمعة، أداء سلبيا بعد تراجع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 0،05 بالمائة ليصل الى الى مستوى 5509،89 نقطة وسط معاملات لم تتجاوز قيمتها 0،281 مليون دينار (م د).وزادت أسهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 2،85 بالمائة (4،320 دينار).كما ارتفعت أسعار أسهم الشركة التونسية لأسواق الجملة وشركة النقل بواسطة الأنابيب على التوالي بنسبة 2،06 بالمائة (1،980 د) و1،84 بالمائة (8،300 د).وتقلصت قيمة أسهم شركة المقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 4،23 بالمائة (3،390 د).وتقلص أداء أسهم الشركة التونسية للبنك والمغازة العامة بنسة 2،98 بالمائة (3،580 د) وبنسبة 2،52 بالمائة (22،800 د).