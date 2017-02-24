توننداكس يسجل اداء سلبي بداية معاملات الجمعة

وزادت أسهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 2،85 بالمائة (4،320 دينار).
كما ارتفعت أسعار أسهم الشركة التونسية لأسواق الجملة وشركة النقل بواسطة الأنابيب على التوالي بنسبة 2،06 بالمائة (1،980 د) و1،84 بالمائة (8،300 د).
وتقلصت قيمة أسهم شركة المقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 4،23 بالمائة (3،390 د).
وتقلص أداء أسهم الشركة التونسية للبنك والمغازة العامة بنسة 2،98 بالمائة (3،580 د) وبنسبة 2،52 بالمائة (22،800 د).
Publié le:2017-02-24 13:17:48
Par:kamelwww (France )
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