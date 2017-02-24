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إصابة مواطن اثر انهيار حائط بمكان انتصاب السوق الأسبوعية بتستور

Vendredi 24 Février 2017
بــاب نــات - أصيب مواطن امس الخميس على اثر انهيار حائط المستودع البلدي بتستور اين تقام السوق الأسبوعية للمدينة، وذلك أثناء تحضيرات الباعة للسوق (اليوم الجمعة)، وهو ما سبب حالة من الغضب في صفوف الاهالي.

وذكر مواطنون أن "ثلاثة أشخاص أصيبوا منذ فترة نتيجة تداعي الحائط للسقوط"، واعربوا عن غضبهم من "عدم تدخل الاطراف المعنية، خاصة وان حالة الحائط المبني منذ منتصف القرن الماضي كانت تنبئ بالخطر، بالاضافة الى ان المكان يشهد اقبال الكثير من المواطنين نظرا إلى أنه مكان انتصاب السوق الأسبوعية".

وأكد الكاتب العام لبلدية تستور علي الغربي أن "الأمطار الأخيرة ساهمت في تدهور حالة الحائط الممتد على طوال حوالي 30 مترا خطيّا، وتم وضع حاويات كبيرة أمامه لإبعاد الباعة عنه"، وبين أنه "تم التدخل أمس لهدم الحائط كليا لإبعاد الخطر، في انتظار انتهاء السوق الأسبوعية"، وبين ان "الإمكانيات الضعيفة لبلدية تستور قد حالت دون إعادة بناء الحائط وتهيئته".
شريفة/ح.



Publié le:2017-02-24 12:13:58

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