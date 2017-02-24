خبير اقتصادي : تونس دخلت رسميا المنحى اليوناني

Vendredi 24 Février 2017



بــاب نــات





Credits Jawhara FM





Publié le:2017-02-24 11:02:06

- أكد الخبير في الاقتصاد محمد الصادق جبنون في مداخلة له على اذاعة الجوهرة "اف ام" اليوم الجمعة 24 فيفري 2017 أن تونس دخلت رسميا في المنحى اليوناني موضحا أن نسبة النمو المسجلة حاليا والمقدرة ب1 بالمائة تعد نسبة سلبية.و أضاف الخبير الاقتصادي أن ارتفاع الدين العمومي بهذه الصفة مقابل عجز الحكومة عن تسييره هو إحكام الشفافية في المالية العمومية وتحصيل الضرائب وفق ما أورده صندوق النقد الدولي كفقرة ضمن بنوده كتبت من قبل لليونان دليل قاطع على اتجاه تونس نحو نفس المسار الذي سارت فيه اليونان قبلها.وأشار الخبير إلى أن الدين العمومي لا يذهب الى الاستثمار والمنشات بل يذهب إلى ميزانية التصرف والاستهلاك في الوقت الذي وصلت نسبة الأجور فيه الى 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.و أوضح أن الأكثر من كل هذا أن تونس سوف تجبر سنة 2017 على اقتراض 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لإكمال الميزانية داعيا إلى ضرورة تغيير المنوال التنموي و ارساء حوار وطني اقتصادي واجتماعي جدي والمرور لحلول مؤلمة لكنها ضرورية من وجهة نظره لإنقاذ الاقتصاد التونسي .