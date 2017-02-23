Radio Babnet Tunisie  On Air: Lotfi Bouchnak - Liletna 7elwa  
Politique

مكتب البرلمان يقرر عقد جلستين عامتين يومي 28 فيفري و1 مارس المقبل وتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من الوزراء

Jeudi 23 Février 2017
بــاب نــات - قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد عشية اليوم الخميس، عقد جلستين عامتين يومي 28 فيفري و1 مارس، تخصصان لتوجيه أسئلة شفاهية لوزراء التكوين المهني والتشغيل ووزير التنمية ووزير الشؤون الخارجية ووزير التجهيز والإسكان ووزير الفلاحة ووزير الصناعة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة، حسب ما أفاد به رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، في تصريح صحفي.

وسيشمل برنامج الجلستين العامتين النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال النقل الجوي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الكونغو ومشروع قانون يتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الاطارية المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي.
كما تطرق مكتب البرلمان إلى ترتيبات الجلسة العامة، المخصصة لاستقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المزمع عقدها يوم 3 مارس 2017.
وقرر المكتب تنظيم الجلسة العامة المخصصة لمتابعة الوضع في إقليم الشمال الغربي يوم 7 مارس المقبل.
كما أحال المكتب خمسة أسئلة كتابية موجهة الى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزيرة السياحة ووزيرة الشباب والرياضة.
هند



Publié le:2017-02-23 21:05:19

cadre-9eef120b0efa18c5aab0375de941f83d-2017-02-23 21:05:19
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138866



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138866 256|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires