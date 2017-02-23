مكتب البرلمان يقرر عقد جلستين عامتين يومي 28 فيفري و1 مارس المقبل وتوجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من الوزراء

Jeudi 23 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-23 21:05:19

- قرر مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد عشية اليوم الخميس، عقد جلستين عامتين يومي 28 فيفري و1 مارس، تخصصان لتوجيه أسئلة شفاهية لوزراء التكوين المهني والتشغيل ووزير التنمية ووزير الشؤون الخارجية ووزير التجهيز والإسكان ووزير الفلاحة ووزير الصناعة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة، حسب ما أفاد به رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، في تصريح صحفي.وسيشمل برنامج الجلستين العامتين النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال النقل الجوي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الكونغو ومشروع قانون يتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني الأساسي ومشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الاطارية المبرمة بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي.كما تطرق مكتب البرلمان إلى ترتيبات الجلسة العامة، المخصصة لاستقبال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المزمع عقدها يوم 3 مارس 2017.وقرر المكتب تنظيم الجلسة العامة المخصصة لمتابعة الوضع في إقليم الشمال الغربي يوم 7 مارس المقبل.كما أحال المكتب خمسة أسئلة كتابية موجهة الى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزيرة السياحة ووزيرة الشباب والرياضة.هند