توننداكس يقفل معاملات الخميس على تطور ب30ر0 بالمائة

Jeudi 23 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-23 19:17:21

- اقفلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات الخميس في المنطقة الخضراء اذ تطور مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 30ر0 بالمائة في حدود النقطة 65ر5512 وسط حجم مبادلات بقيمة 242ر5 مليون دينار، حسب التحليل اليومي للوسيط بالبورصة "ميناكابتل".وبخصوص اداء الاسهم، تصدرت اسمنت قرطاج قائمة الارتفاعات بزيادة بنسبة 52ر4 (08ر2 دينار) مستحوذة بذلك على اكبر حجم تداول بلغ 472ر2 مليون دينار تلتها الشركة التونسية للصناعات الصيدلية وشركة ادوية بنسب بلغت على التوالي 44ر4 بالمائة (45ر8 دينار) و16ر3 بالمائة (20ر6 دينار).كما ارتقت أسهم الشركة الصناعية للاجهزة والالات الكهربائية بنسبة 60ر2 بالمائة (36ر2 دينار) وزادت أسهم اسمنت بنزرت بنسبة 99ر1 بالمائة (56ر2 دينار).في المقابل تراجعت أسهم الشركة التونسية لاسواق الجملة بنسبة 51ر2 بالمائة (94ر1 دينار) متبوعة باسهم كل من الشركة الصناعية العامة للمصافي وبنك تونس والامارات بنسب بلغت على التوالي 51ر2 بالمائة (55ر1 دينار) و45ر2 بالمائة (90ر15 دينار).ديجة