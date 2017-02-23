حالات إغماء في صفوف عاملات بمصنعين في منزل بوزلفة وفي دار شعبان الفهري

Jeudi 23 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-23 20:10:27

- تعرّضت اليوم 36 عاملة بمصنع ملابس في منطقة دار شعبان الفهري من ولاية نابل إلى حالات إغماء استوجبت تدخل الحماية المدنية لاسعافهن ونقل البعض منهن الى المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري في نابل وفق ما أكدته مصادر من الحماية المدنية لمراسل (وات).وقرّر والي نابل منور الورتاني بعد زيارة العاملات بالمستشفى الجهوي لمتابعة حالتهن الصحية التي وصفها الاطباء بانها غير خطيرة تكوين لجنة متعددة الاطراف لزيارة المؤسسة الصناعية والقيام بعمليات التفقّد اللاّزمة للوقوف على أسباب حالات الإغماء خاصة وانها المرة الثانية التي تتم في أقل من اسبوع بعد حدوث حالات مماثلة يوم الاثنين الفارط.وتزامنت حالات الاغماء هذه مع حدوث حالات إغماء اخرى بإحدى المؤسسات الصناعية المختصة في صناعة " الكابل" في منزل بوزلفة والتي استوجبت كذلك تدخل الحماية المدنية لنقل 4 حالات الى المستشفى ليتطور بعد ذلك عدد الوافدين على المستشفى الى 20 حالة.وأرجع المصابون تعرّضهم الى الاغماء الى استنشاقهم لمادة جديدة ذات رائحة قوية لم يتمّ تحديدها ولم تمر مدة طويلة عن انطلاق استعمالها بهذه الوحدة الصناعية.من جهة أخرى شهدت اليوم كذلك منطقة منزل تميم على مقربة من اقليم الكهرباء والغاز نشوب حريق بغرفة قيادة شاحنة نقل قوارير غاز حيث تدخّلت وحدات الحماية المدنية بالسرعة اللازمة وتمكّنت من إطفاء الحريق ومن تفادي انتشاره الى بقية الشاحنة.م ت/جود