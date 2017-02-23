الخطوط التونسية تطلق خطين جديدين نحو قسنطينة وكوناكري

Jeudi 23 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-23 19:02:34

- تطلق الخطوط التونسية خلال الموسم الصيفي 2017، خطان جديدان نحو كل من قسنطينة الجزائرية وكوناكري الغينية انطلاقا من مطار تونس قرطاج ذهابا وإيابا.واوضحت الناقلة الوطنية في بلاغ لها الخميس، ان هذين الوجهتين يندرجان في اطار استراتيجيتها التجارية التي تهدف إلى تعزيز الربط الجوي على المستوى الإفريقي باعتبار ما تملكه هذه السوق من آفاق واعدة.ويتمثل برنامج الرحلات للخطين الجديدين في 3 رحلات أسبوعيا على خط تونس - قسنطينة - تونس (بالتوقيت المحلي) وذلك ايام الثلاثاء (الانطلاق من تونس على الساعة 11 والانطلاق من قسنطينة على الساعة 12 و40 دقيقة) والخميس والجمعة (الانطلاق من تونس على الساعة 14 والانطلاق من قسنطينة على الساعة 15 و40 دقيقة).وبالنسبة لخط تونس/ كوناكري/ تونس (بالتوقيت المحلي) ، برمجت الشركة رحلتان اسبوعيا وذلك كل ايام الاثنين (الإنطلاق من تونس باتجاه كوناكري (عبر داكار) على الساعة 17 و10 دق والإنطلاق من كوناكري باتجاه تونس على الساعة (00 و35 دق) وكل ايام الخميس (الإنطلاق من تونس باتجاه كوناكري على الساعة 14 و55 دق و الإنطلاق من كوناكري باتجاه تونس (عبر داكار ) على الساعة 20 و10 دق).ديجة