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تنفيذ 7 قرارات هدم وإزالة واسترجاع أراض دولية بقيمة تفوق المليون دينار في جرزونة

Jeudi 23 Février 2017
بــاب نــات - تولّت اليوم مصالح الشرطة البلدية في معتمدية جرزونة كم ولاية بنزرت معززة بالاجهزة الامنية وبمساعدة بلدية المكان والسلط المحلية تنفيذ 7 قرارات هدم وإزالة لعدد من الأسيجة والمستودعات المقامة على أراض دولية، وفق تأكيد عادل بن الطاهر رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية في بنزرت.

وأضاف ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) أنه تمّ استرجاع الاراضي الدولية التي كانت محل انتهاك وهي بقيمة مالية تفوق 1 مليون دينار وإحالتها مباشرة لمصالح أملاك الدولة بالجهة التي رافقت عملية الهدم من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة في شانها.
مر/جود




Publié le:2017-02-23 17:17:07

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