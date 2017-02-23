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Politique

رئيس الحكومة يقرر توفير 170 وسيلة نقل خفيفة محجوزة بالديوانة التونسية لفائدة العمد بالمناطق الحدودية

Jeudi 23 Février 2017
بــاب نــات - قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد توفير 170 وسيلة نقل خفيفة محجوزة بالديوانة التونسية لفائدة عمد المناطق الحدودية لضمان حسن اداء واجبهم وقربهم من المواطنين لاسيما وان عمد هذه المناطق يشتغلون في ظروف صعبة خاصة في مجال تنقلاتهم.

واشار بلاغ صادر اليوم الخميس عن رئاسة الحكومة ان رئيس الحكومة كلف كلا من الادارة العامة للديوانة وولاة عدد من الولايات الحدودية بالامضاء على محاضر احالة هذه الوسائل اليها وسينتفع بهذه الوسائل عمد المناطق الحدودية بكل بن قردان وذهيبة ورمادة وحزوة وتمغزة وام العرايس وفرنانة وغار الدماء وطبرقة وعين دراهم والفوار ورجيم معتوق وساقية سيدي يوسف وقلعة سنان وفوسانة وحيدرة وماجل بلعباس واضاف البلاغ ان رئيس الحكومة وجه تعليماته الى الولاة لسد الشغورات في خطط العمد بجهاتهم مؤكدا ضرورة مراعاة الكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل والانضباط المهني وخدمة الاهداف والمصلحة الوطنية العليا والعمل على مقاومة الارهاب والتهريب وتنمية الاقتصاد الوطني بقطع النظر عن الانتماءات الحزبية والسياسية .
سهم




Publié le:2017-02-23 15:07:15

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