شباب منطقة عين الكرمة الحدودية بتوزر ينظم مسيرة سلمية للمطالبة بالتشغيل

Jeudi 23 Février 2017



بــاب نــات - نظم، اليوم الخميس، الشباب المعتصم منذ نحو أسبوع بمنطقة عين الكرمة الحدودية من معتمدية تمغزة في ولاية توزر، مسيرة سلمية على مسافة 5 كيلومترات من منطقتهم الى مقر معتمدية تمغزة، وذلك وفق ما أفاد به عدد من المعتصمين في تصريحات متطابقة لمراسلة (وات) بالجهة.



وأوضح، زياد بن خليفة، أحد معتصمي المنطقة، أن "شباب عين الكرمة، المعتصم بجانب المدرسة الابتدائية بالمنطقة، قرر تصعيد التحركات الاحتجاجية بالتحول الى مقر معتمدية تمغزة، وتنفيذ وقفة احتجاجية امامه ورفع مطالبهم المنادية بالتنمية والتشغيل نظرا لعدم تجاوب السلط المحلية والجهوية مع اعتصامهم"، وفق تأكيده.



وأكد أن "هذه المنطقة الحدودية التي تفصلها 5 كيلومترات عن الحدود الجزائرية تغيب فيها فرص التنمية والتشغيل لابنائها من حاملي الشهادات الجامعية ومن مختلف المستويات التعليمية"، موضحا أن "مطالبهم تتمثل في تشغيل فرد عن كل عائلة، وتفعيل البرامج التنموية الموجهة للمناطق الحدودية، وتشجيع الشباب على بعث المشاريع، الى جانب التمييز الايجابي للمناطق الداخلية، واعادة بعض عمال الحظائر الذين وقع الاستغناء عنهم الى عملهم، واحداث قسم استعجالي ومكتب بريد بالمنطقة".

ص م









Publié le:2017-02-23 15:26:11

