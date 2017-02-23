أهالي منطقة البرادعة يلوحون بالدخول في عصيان مدني

بــاب نــات
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نفذ أهالي منطقة البرادعة بمعتمدية قصور الساف من ولاية المهدية وقفة احتجاجية تنديدا بما اعتبروه "تهميشا للجهة وغيابا للتنمية والتشغيل" ملوحين بالدخول في عصيان مدني احتجاجا على غياب التنمية وتفاقم البطالة في صفوف شبان الجهة.
وطالب الأهالي المحتجين في الشارع بتحسين ظروفهم الإجتماعية وتوفير مواطن شغل لأبنائهم وإيجاد مخطط تنموي للجهة من أجل إخراجها من حالة التهميش التي تعاني منها.
Publié le:2017-02-23 13:01:53
Par:kamelwww (France )
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