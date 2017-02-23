توننداكس يرتفع ب0،32 بالمائة بداية حصة الخميس

وتطورت أسعار اسهم اسمنت قرطاج بنسبة 5،02 بالمائة (2،090 دينار).
وتقدمت اسهم ادوية بنسبة 4،65 بالمائة (6،290 د) والشركة الصناعية للاجهزة والالات الكهربائية بنسبة 2،60 بالمائة (2،360 د).
في المقابل تراجعت أسهم الشركة العامة للمصافي بنسبة 4،40 بالمائة (1،520 د).
كما تقلصت قيمة أسهم التامين التعاوني "امي" واوفيس بلاست على التوالي بنسبة 2،93 بالمائة (8،930 د) وبنسبة 2،81 بالمائة (2،760 د).
م/ناد
Publié le:2017-02-23 12:54:00
Par:kamelwww (France )
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