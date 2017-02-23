توننداكس يرتفع ب0،32 بالمائة بداية حصة الخميس

Jeudi 23 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-23 12:54:00

- سجل المؤشر المرجعي لبورصة تونس بداية معاملات الخميس زيادة بنسبة 0،32 بالمائة ليصل الى مستوى 5414،03 نقطة فيما بلغت قيمة المعاملات خلال نفس الفترة 1،634 مليون دينار (م د).وتطورت أسعار اسهم اسمنت قرطاج بنسبة 5،02 بالمائة (2،090 دينار).وتقدمت اسهم ادوية بنسبة 4،65 بالمائة (6،290 د) والشركة الصناعية للاجهزة والالات الكهربائية بنسبة 2،60 بالمائة (2،360 د).في المقابل تراجعت أسهم الشركة العامة للمصافي بنسبة 4،40 بالمائة (1،520 د).كما تقلصت قيمة أسهم التامين التعاوني "امي" واوفيس بلاست على التوالي بنسبة 2،93 بالمائة (8،930 د) وبنسبة 2،81 بالمائة (2،760 د).م/ناد