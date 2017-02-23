رئيس الحكومة يلتقي رئيس المجلس الجهوي لمقاطعة نورماندي الفرنسية

Jeudi 23 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-23 12:51:51

- تحادث رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صباح اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة مع رئيس المجلس الجهوي لمقاطعة نورماندي الفرنسية هرفي موران واكد موران عقب المقابلة التزام دول اوروبا، وفي مقدمتها فرنسا، إيلاء تونس الأولوية والأهميّة التي تستحقّ، ومواصلة دعمها لإنجاح مسارها الديمقراطي.وبين رئيس المجلس الجهوي لمقاطعة نورماندي الفرنسية أن اللقاء تناول بعمق جملة من المسائل والملفات ذات الاهتمام المشترك ، منوّها بالمجهودات التي ما انفكت تبذلها تونس لتنقية المناخات وإرساء الإستقراروذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة .