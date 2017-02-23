Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - Majnoun-Liela  
Politique

رئيس الحكومة يلتقي رئيس المجلس الجهوي لمقاطعة نورماندي الفرنسية

Jeudi 23 Février 2017
بــاب نــات - تحادث رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صباح اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة مع رئيس المجلس الجهوي لمقاطعة نورماندي الفرنسية هرفي موران واكد موران عقب المقابلة التزام دول اوروبا، وفي مقدمتها فرنسا، إيلاء تونس الأولوية والأهميّة التي تستحقّ، ومواصلة دعمها لإنجاح مسارها الديمقراطي.

وبين رئيس المجلس الجهوي لمقاطعة نورماندي الفرنسية أن اللقاء تناول بعمق جملة من المسائل والملفات ذات الاهتمام المشترك ، منوّها بالمجهودات التي ما انفكت تبذلها تونس لتنقية المناخات وإرساء الإستقراروذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة .




Publié le:2017-02-23 12:51:51

cadre-82c5631e1e7bc1930b28e33f790de08e-2017-02-23 12:51:51
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138840



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13774,0

  • (21/02)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 2,41733 DT        1$ =2,29808 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/02)   291,8 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138840 869|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires