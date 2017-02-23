الدّولة تسترجع 38 هكتارا من أراضيها في سليانة

Jeudi 23 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-23 12:07:12

- إسترجعت الدولة أمس الإربعاء 22 فيفري 2017 ، عقارا دوليا فلاحيا مستغلا من قبل الغير بدون وجه حق، يتمثل في قطعة أرض تمسح حوالي 38 هكتارا، معروفة بـ " كبش لدرع " من التقسيم الفلاحي الدّولي "النشم" بمعتمدية سيدي بورويس من ولاية سليانة.وقد تمت عملية الإسترجاع وفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بحضور السلط الجهوية و المحلية و الحرس الوطني وممثلين عن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة .و قد جاءت عملية الإسترجاع بعد صدور قرار إخلاء من قبل والي الجهة.وسلم العقار المسترجع إلى ممثلي ديوان الأراضي الدّولية ( وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة ) في إنتظار إعادة توظيفه لاحقا.وتتنزل عملية إسترجاع الدّولة لعقاراتها في إطار الحرص المتواصل لكافة أجهزة الدّولة على التصدّي لكلّ الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لها الملك العمومي في أغلب مناطق الجمهورية ، والتأكيد أيضا على علوية القانون وتكريس هيبة الدّولة وهي من أولويات حكومة الوحدة الوطنية حسب ما ورد في البلاغ .مر/نهل