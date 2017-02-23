وقد تمت عملية الإسترجاع وفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بحضور السلط الجهوية و المحلية و الحرس الوطني وممثلين عن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة .
و قد جاءت عملية الإسترجاع بعد صدور قرار إخلاء من قبل والي الجهة.
وسلم العقار المسترجع إلى ممثلي ديوان الأراضي الدّولية ( وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة ) في إنتظار إعادة توظيفه لاحقا.
وتتنزل عملية إسترجاع الدّولة لعقاراتها في إطار الحرص المتواصل لكافة أجهزة الدّولة على التصدّي لكلّ الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لها الملك العمومي في أغلب مناطق الجمهورية ، والتأكيد أيضا على علوية القانون وتكريس هيبة الدّولة وهي من أولويات حكومة الوحدة الوطنية حسب ما ورد في البلاغ .
مر/نهل
Publié le:2017-02-23 12:07:12
Par:Srettop (France )
Sur: الدّولة تسترجع 38 هكتارا من أراضيها في سليانة