Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - El Amal  
Economie

الدّولة تسترجع 38 هكتارا من أراضيها في سليانة

Jeudi 23 Février 2017
بــاب نــات - إسترجعت الدولة أمس الإربعاء 22 فيفري 2017 ، عقارا دوليا فلاحيا مستغلا من قبل الغير بدون وجه حق، يتمثل في قطعة أرض تمسح حوالي 38 هكتارا، معروفة بـ " كبش لدرع " من التقسيم الفلاحي الدّولي "النشم" بمعتمدية سيدي بورويس من ولاية سليانة.

وقد تمت عملية الإسترجاع وفق بلاغ لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، بحضور السلط الجهوية و المحلية و الحرس الوطني وممثلين عن الإدارة الجهوية لأملاك الدولة و الشؤون العقارية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة .
و قد جاءت عملية الإسترجاع بعد صدور قرار إخلاء من قبل والي الجهة.

وسلم العقار المسترجع إلى ممثلي ديوان الأراضي الدّولية ( وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة ) في إنتظار إعادة توظيفه لاحقا.
وتتنزل عملية إسترجاع الدّولة لعقاراتها في إطار الحرص المتواصل لكافة أجهزة الدّولة على التصدّي لكلّ الاعتداءات والتجاوزات التي يتعرض لها الملك العمومي في أغلب مناطق الجمهورية ، والتأكيد أيضا على علوية القانون وتكريس هيبة الدّولة وهي من أولويات حكومة الوحدة الوطنية حسب ما ورد في البلاغ .
مر/نهل



Publié le:2017-02-23 12:07:12

cadre-74d7bec525697ad2e0f2d181a4d000fe-2017-02-23 12:07:12
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 138834

Srettop  (France)  |Jeudi 23 Février 2017 à 12h 42m |           
هل دور الدولة تعاطي الفلاحة والتجارة والصناعة، أو ترك ذلك للخواص و التركيز على ميادين أخرى كالأمن، والدفاع والعدالة لتحسين المردود فيها؟



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13774,0

  • (21/02)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 2,41733 DT        1$ =2,29808 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/02)   291,8 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138834 285|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires