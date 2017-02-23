مبادرة انسانية رائعة لتلاميذ المعهد النموذجي باريانة

و قد اشتكى المدرسون و منسقة المركز فقدان الدعم و الرعاية من الدولة و الخواص على السواء كما لاحظ منظمو الرحلة الحالة المتردية للمركز على مستوى البنية التحتية المهترئة ، و مع ذلك تصر العاملات هناك على اداء عملهن رغم انهن لم يقبضن اجورهن منذ 8 اشهر ،، و الهدف هو رعاية هؤلاء الاطفال الذين تعرض بعضهم الى صدمات نفسية جعلتهم في ذلك المكان و لم يجدوا احاطة نفسية بسبب الفقر و عدم وجود طبيب نفسي بالمركز . هؤلاء هن المناضلات و هذه هي تونس العميقة التي يتجاهلها السياسيون المتكالبون على المناصب .
Publié le:2017-02-23 11:12:00
Par:Srettop (France )
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