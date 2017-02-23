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مبادرة انسانية رائعة لتلاميذ المعهد النموذجي باريانة

Jeudi 23 Février 2017
بــاب نــات - في مبادرة انسانية نظم تلاميذ المعهد النموذجي باريانة زيارة الى مركز رعاية المتخلفين ذهنيا بالجديدة التابع لولاية منوبة حيث قدموا مجموعة من الهدايا و المساهدات لاطفال ، كما قاموا بفقرات تنشيطية و شاركوا احدهم فرحة عيد ميلاده .

و قد اشتكى المدرسون و منسقة المركز فقدان الدعم و الرعاية من الدولة و الخواص على السواء كما لاحظ منظمو الرحلة الحالة المتردية للمركز على مستوى البنية التحتية المهترئة ، و مع ذلك تصر العاملات هناك على اداء عملهن رغم انهن لم يقبضن اجورهن منذ 8 اشهر ،، و الهدف هو رعاية هؤلاء الاطفال الذين تعرض بعضهم الى صدمات نفسية جعلتهم في ذلك المكان و لم يجدوا احاطة نفسية بسبب الفقر و عدم وجود طبيب نفسي بالمركز . هؤلاء هن المناضلات و هذه هي تونس العميقة التي يتجاهلها السياسيون المتكالبون على المناصب .









Publié le:2017-02-23 11:12:00

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