مبادرة انسانية رائعة لتلاميذ المعهد النموذجي باريانة

Jeudi 23 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-23 11:12:00

- في مبادرة انسانية نظم تلاميذ المعهد النموذجي باريانة زيارة الى مركز رعاية المتخلفين ذهنيا بالجديدة التابع لولاية منوبة حيث قدموا مجموعة من الهدايا و المساهدات لاطفال ، كما قاموا بفقرات تنشيطية و شاركوا احدهم فرحة عيد ميلاده .و قد اشتكى المدرسون و منسقة المركز فقدان الدعم و الرعاية من الدولة و الخواص على السواء كما لاحظ منظمو الرحلة الحالة المتردية للمركز على مستوى البنية التحتية المهترئة ، و مع ذلك تصر العاملات هناك على اداء عملهن رغم انهن لم يقبضن اجورهن منذ 8 اشهر ،، و الهدف هو رعاية هؤلاء الاطفال الذين تعرض بعضهم الى صدمات نفسية جعلتهم في ذلك المكان و لم يجدوا احاطة نفسية بسبب الفقر و عدم وجود طبيب نفسي بالمركز . هؤلاء هن المناضلات و هذه هي تونس العميقة التي يتجاهلها السياسيون المتكالبون على المناصب .